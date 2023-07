Vincent Bruins

Wederom zorgde een boel regen voor vertragingen op Circuit de Spa-Francorchamps. De flinke bui die boven de baan in de Ardennen arriveerde voor de Sprint Shootout, zorgde ervoor dat de zaterdagskwalificatie met 35 minuten werd verlaat. Daarom zal ook de Sprint vanmiddag later dan gepland van start gaan.

De Sprint Shootout begon met een natte baan en iedereen reed op intermediates in SQ1 en SQ2. Door de zon die eindelijk was doorgebroken, droogde het asfalt gauw op en dus werden de zachte slicks tevoorschijn gehaald voor SQ3. Max Verstappen pakte pole position voor de Sprint. Oscar Piastri, de Australische rookie in de McLaren, kwam slechts elf duizendsten te kort op de Red Bull. Carlos Sainz completeerde de top drie.

Van 16:30 naar 17:05

De Sprint op Spa-Francorchamps zou om 16:30 van start moeten gaan, maar in de reglementen staat dat het gat tussen de start van de Sprint Shootout en de start van de Sprint niet minder dan vier en een half uur mag zijn. Omdat de Sprint Shootout om 12:35 begon en niet om 12:00, zal de Sprint ook met 35 minuten worden verlaat en dus van start gaat om 17:05. Als de Sprint Shootout in België niet verreden had kunnen worden, was de startopstelling van de Sprint bepaald door de kwalificatie van vrijdag.