Lars Leeftink & Jan Bolscher

Vrijdag 28 juli 2023 21:33 - Laatste update: 21:35

Lewis Hamilton is van mening dat de auto van Mercedes op de vrijdag van de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van België, prima presteerde. Toch zag hij nog een groot gat naar Max Verstappen. Hamilton werd uiteindelijk vierde en schuift dankzij de straf van Verstappen op naar P3.

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, blikt Hamilton terug op de vrijdag in België. "Dit circuit is fantastisch om te rijden. Het was constant chaos omdat het steeds meer op aan het drogen was. Het was verder erg glad en moeilijk om te zien en je moet elk rondje maximaliseren. Je weet namelijk dat het volgende rondje waarschijnlijk weer sneller gaat zijn dan het rondje daarvoor. Het team heeft een fantastische prestatie geleverd om ons naar buiten te krijgen en snel te schakelen. Ik probeerde vervolgens alles eruit te halen en te maximaliseren. We zitten aan het einde nog een flink stuk achter Verstappen, erg indrukwekkend. Maar ik ben blij met ons resultaat."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton, Leclerc, Albon, Russell en Magnussen langs de stewards na kwalificatie op Spa

Doel voor zondag

Volgens Hamilton moet een podiumplek mogelijk zijn, alhoewel hij ook realistisch blijft. "Ik heb Max achter mij, maar het doel is om de coureurs voor mij bij te halen. Tijdens VT1 was het alleen maar rijden in natte omstandigheden. Om dat een setup klaar te krijgen, zeker toen het droog werd tijdens de kwalificatie, is echt een grote gok. Ik hoop dat de auto goed gaat zijn tijdens de longruns morgen, tot nu toe is het een prima start."

Sprintrace

Denkt Hamilton dat hij met Mercedes op zaterdag, tijdens de sprintrace en de kwalificatie die zaterdagmiddag eerst nog wordt verreden, sneller gaat zijn? "Ik heb geen idee, we gaan erachter komen. Her voelde echt niet slecht, goed eigenlijk. We verliezen in de tweede sector een seconde, dus we moeten dat gaan analyseren en kijken of we er wat mee kunnen met het pakket wat we hebben. We moeten werken aan verbeteringen, maar ik ga morgen wel alles geven."