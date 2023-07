Lars Leeftink

Vrijdag 28 juli 2023 19:14 - Laatste update: 19:50

Vijf coureurs moeten zich na de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van België melden bij de stewards. Daaronder vallen Lewis Hamilton en George Russell, terwijl ook Charles Leclerc, Alex Albon en Kevin Magnussen langs moeten komen.

Voor Hamilton en Russell geldt dat ze bij de FIA moeten komen omdat ze, volgens het autosportorgaan, op een onveilige manier weer terug op de baan zouden zijn gekomen nadat ze een uitstapje hadden gemaakt in lastige omstandigheden. Ze moeten nu hun denkwijze gaan verklaren bij de stewards, waarna de FIA beslist over een mogelijke straf. Voor hetzelfde vergrijp moet ook Albon zich melden

Leclerc en Magnussen

Leclerc en Magnussen moeten naar de stewards komen voor een moment waarop gehinderd werd. Magnussen zou in Q2 Leclerc hebben gehinderd. Leclerc vertelde na de kwalificatie dat hij daardoor zijn ronde moest afbreken en bijna Q3 niet halen. De vraag is nu of de FIA het met hem eens is en er een straf volgt.