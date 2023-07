Russell ziet FIA voor dilemma staan: 'Hebben een grote verantwoordelijkheid dit weekend"

Lars Leeftink

Volgens George Russell moet de FIA aandacht blijven geven aan de veiligheid van de coureurs in onoverzichtelijke bochten en de regen. Het blijven testen van spatborden en de gesprekken die de coureurs daarover voeren, is daar een belangrijk onderdeel van.

Tijdens de persconferenties in België laat Russell weten hoe de gesprekken over het gevoelige onderwerp ervoor staan. "Op dit moment hebben we constant contact met de FIA na het tragische overlijden van Dilano in FRECA. De vraag is: is Spa veilig genoeg? En dan gaat het om de omstandigheden. Autosport zal altijd gevaarlijk zijn als je met deze snelheden rijdt. Als je een ranglijst zou maken van de risico's van alle circuits, dan is Spa zeker een van de gevaarlijkere circuits, samen met Djedda en met Monaco bijvoorbeeld, Suzuka tot op zekere hoogte. Als je dan ook nog de combinatie van het weer meerekent, is het een hele uitdaging. Het is het zicht. We hebben gewoon geen enkel zicht. De manier waarop ik het probeer te beschrijven is door in de stromende regen over de snelweg te rijden en je ruitenwissers uit te doen. Er zijn dus niet echt oplossingen voor de korte termijn. Persoonlijk denk ik dat Spa veilig genoeg is, maar we moeten een oplossing vinden voor de zichtbaarheid op nat wegdek."

Het belangrijkste punt is wellicht de zichtbaarheid van de coureurs, specifiek in Eau Rouge en in de regen. Russell heeft zich hier al vaak over uitgesproken. "Ik denk dat het weer er zondag gelukkig beter uitziet, dus ik denk dat zondag doorgaat. Maar na de recente gebeurtenissen denk ik dat de FIA doortastend moet zijn met hun beslissingen als het gaat om veiligheid en zichtbaarheid. We weten hoe de situatie twee jaar geleden was. We willen niet dat het zo'n warboel wordt als toen misschien het geval was. Maar zoals ik al zei, we zullen een aantal moedige beslissingen moeten nemen. We willen allemaal racen, iedereen wil racen. Maar als je met meer dan 200 mijl per uur over dat rechte stuk gaat en je kunt geen 50 meter voor je zien, dan zullen er enorme incidenten gebeuren. Dus ja, ze hebben een grote verantwoordelijkheid dit weekend."

Een paar coureurs hebben al getest met spatborden. Volgens Russell moet de FIA en de Formule 1 testen blijven doen om tot de juiste oplossing te komen. "Iedereen vanaf de derde positie naar achteren kan niets zien. Je hebt het over 20, 30 of 40 meter. En ik had het gevoel dat het incident dat in FRECA gebeurde, slechts een kwestie van tijd was dat zoiets zou gebeuren. Bestuurders gaan niet voluit op het rechte stuk omdat ze het niet kunnen zien, iemand wordt van achteren aangereden en dan staat er een auto midden op de baan. Het is natuurlijk voor niemand perfect als een race wordt afgelast, maar we willen niet nog eens zo'n groot incident meemaken als we net hebben gezien."