Volgens Lewis Hamilton mogen Formule 1-coureurs niet beïnvloed worden door de ernstige ongelukken die de laatste jaren allemaal gebeurd zijn op Spa-Francorchamps, waar komend weekend de Formule 1 Grand Prix van België verreden wordt.

De veiligheid op het circuit in Spa en de auto -en motorsportwereld is weer onderwerp van gesprek sinds een paar weken geleden Dilano van 't Hoff betrokken was geraakt bij een heftige crash. De Nederlandse coureur zou de crash, die boven Eau Rouge gebeurde terwijl het behoorlijk regende, niet overleven. Een paar jaar geleden was dit ook de plek waar Anthoine Hubert overleed.

Hamilton niet bezig met gevaren

Tijdens de persconferentie, waar onder meer GPFans bij betrokken was, wordt Hamilton gevraagd of het bij de coureurs in hun hoofd gaat zitten dat dit soort ongelukken, zeker in Spa en met het regenachtige weekend dat eraan zit te komen, ook in de Formule 1 kunnen gebeuren. "Ik probeer daar nooit mee bezig te zijn. Je kan dat als coureur absoluut niet in je hoofd laten komen. Je moet vertrouwen hebben in de FIA. Ik denk niet dat we hier zouden zijn als ze niet zouden denken dat het veilig is. Zij hebben de afgelopen jaren ongelooflijk veel werk verricht [veiliger maken van de sport] dat we hen gewoon moeten vertrouwen en ook erop vertrouwen dat zij in de toekomst de juiste beslissingen zullen nemen."

Hamilton over aanpassingen

Zou Hamilton iets aanpassen aan het circuit in België, nu er al zoveel zware ongelukken zijn gebeurd. "Ik weet niet wat ik daarop moet antwoorden. Het is niet mijn baan om te bepalen wat er aan de baan veranderd moet worden. Daar heb je de mensen voor die goed zij in hun werk." Of deze mensen ook veranderingen gaan aanbevelen, is afwachten.