Lars Leeftink

Donderdag 27 juli 2023 18:27 - Laatste update: 18:31

Lando Norris heeft voorafgaand aan het Formule 1-raceweekend in België zijn verontschuldigingen aangeboden voor het per ongeluk vernielen van de trofee van Formule 1 Grand Prix van Hongarije-winnaar Max Verstappen, die zijn prijs tijdens het vieren op het podium in stukjes zag breken toen Norris op zijn kenmerkende manier zijn champagne begon te spuiten en de trofee van het podium viel.

Tijdens de persconferenties in België liet Norris weten te balen van het incident na de race in Boedapest. "Ik wist dat je erover zou beginnen", lacht de Brit als de vraag tijdens de persconferentie wordt gesteld. "Allereerst wil ik mijn excuses aanbieden. Het was niet met opzet. Ik weet wat dit betekent voor de Hongaren en wat het betekent voor hun cultuur. Dit was nooit mijn bedoeling. Ik heb mijn excuses aangeboden aan Max, want ik weet dat ik er een aantal grappen over heb gemaakt. Dat had ik misschien niet moeten doen. Als hij dat bij mij had gedaan, was ik boos geweest, dus ik verontschuldig me, ook omdat mensen hier veel tijd en werk in hebben gestoken. Ik zal vanaf nu veel voorzichtiger zijn bij het vieren."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko sluit zich aan bij Wolff: "Er is te veel ruimte voor interpretatie bij regels budgetcap"

Norris over McLaren in Hongarije

Was er volgens Norris een bepaalde reden dat de auto beter aanvoelde dan in voorgaande raceweekenden het geval was? Volgens Norris niet. "Eerlijk gezegd voelt de auto niet heel anders aan, maar hij is wel veel sneller. Qua balans voelt het niet echt anders aan, maar dat doet er niet toe. We vechten hoe dan ook om podiums en de auto is veel sneller, dus dat is alles waar ik om kan vragen. De auto is nog altijd lastig om te besturen. Het is lastig om consistent te zijn, en we moeten nog altijd beter werk leveren als het op het bandenmanagement aankomt. Dat was duidelijk na het afgelopen weekend, want dat was een van onze zwaktes."'

Stap McLaren

Volgens Norris heeft het team een flinke stap weten te zetten, maar is er altijd ruimte voor verbetering richting het weekend dat volgt. "Ik denk dat we heel blij mogen zijn met de stap die we hebben weten te zetten. Als coureur zal je altijd blijven klagen over kleine dingetjes, maar in de eerste weekenden hadden we het lastig om door Q1 heen te komen, en nu vechten we voor pole positions. Dit is een van de grootste ommekeren in de Formule 1 in een lange periode en tijdens het seizoen. Ik ben heel blij, er zijn natuurlijk altijd dingen om te verbeteren, en dat proberen we dan ook te doen."