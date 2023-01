Remy Ramjiawan

Dinsdag 24 januari 2023 19:01

Vanaf 2023 zullen alle Formule 1-coureurs gebruik gaan maken van de helmcamera. Het afgelopen seizoen werd er geëxperimenteerd met het stukje techniek, maar nadat de sport een overeenkomst heeft gesloten met het Italiaanse Racing Force Group, is de helmcamera vanaf 2023 een verplichting.

In 2021 was Fernando Alonso de eerste coureur die met het stukje innovatie mocht rondrijden, tijdens de Grand Prix van België. In 2022 werd er elk weekend een coureur uitgekozen, waarop de helmcamera werd gemonteerd. Uiteindelijk is het onderdeel van de sport, om het spektakel nog beter in beeld te brengen en hoewel niet iedereen even gecharmeerd is van het hobbelige beeld, komt het vanaf het 2023-seizoen, permanent terug.

Artikel gaat verder onder video

Goede feedback

De FIA had het verplichte gebruik van de technologie voor elke coureur vanaf het komende seizoen al bevestigd in een verklaring uit augustus: "Na het testen van de nieuwste generatie helmcamera's tijdens recente evenementen zijn ze een groot succes gebleken en hebben ze aanzienlijke positieve feedback van fans gegenereerd als een waardevolle aanvulling op de uitzending van de Grands Prix. Daarom werd er voorgesteld om het technisch reglement aan te passen en met unanieme goedkeuring het gebruik van deze helmcamera's voor alle coureurs vanaf 2023 verplicht te stellen."

OOK INTERESSANT: Coronel ziet duidelijk verschil Pérez en Verstappen: "Max is anders dan anderen"

OOK INTERESSANT: Stewart: "Groot-Brittannië heeft nu drie van de beste coureurs ter wereld"

The driver's Eye

Maar de leverancier van de technologie is nu bevestigd, met Racing Force Group die een kleine camera genaamd 'The driver's Eye' levert, die minder dan een centimeter groot is en lichter dan twee gram in gewicht is. In de verklaring staat: "Racing Force Group en de Formule 1 hebben vandaag een overeenkomst gesloten voor het gebruik van de helmcameratechnologie in het wereldkampioenschap Formule 1 van 2023. The driver's Eye' is een door de FIA gehomologeerde microcamera die op ooghoogte, op de beschermende bekleding aan de binnenkant van de helm van de coureur wordt geplaatst. De technologie zal in de loop van het seizoen 2023 beschikbaar zijn voor alle coureurs en helmfabrikanten op de Formule 1-grid."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)