Hamilton troeft Verstappen af voor pole position, Verstappen niet blij met balans RB19 | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Zaterdag 22 juli 2023 21:52

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije werd vandaag verreden en het was een sessie die bol stond van de verrassingen. Zo wist Alfa Romeo een puike snelheid te laten zien, maar ook McLaren stond er goed bij. Lewis Hamilton was uiteindelijk de snelste, Max Verstappen moest genoegen met P2. Daarnaast werd bekend dat Verstappen al het hele weekend worstelt met de balans van de RB19 en schijnt het onderonsje tussen de Nederlander en teamgenoot Pérez in Oostenrijk de laatste druppel voor het kamp van Verstappen te zijn geweest. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

Hamilton pakt voor het eerst sinds 2021 weer pole position, Verstappen op P2

Geheel tegen de verwachting is was het Lewis Hamilton die zaterdagmiddag op de Hungaroring de snelste man was. De Brit was slechts drie duizendsten sneller dan zijn rivaal uit Nederland, maar het was genoeg. Lando Norris wist zichzelf op P3 te zetten, maar had eigenlijk wel een gooi willen doen naar pole. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen nog niet blij met setup RB19: "Hele weekend al probleem met de balans"

Red Bull Racing heeft voor het weekend in Hongarije updates meegenomen, maar Verstappen moet na afloop van de kwalificatie erkennen dat het met de balans van de auto niet goed zit. De Limburger worstelde al het hele weekend met de wagen en kijkt dan ook niet op van een P2. Hele artikel lezen? Klik hier

Opgeluchte Ricciardo heeft Tsunoda bij eerste poging te pakken

Daniel Ricciardo heeft tijdens zijn comeback in de Formule 1 de dertiende startplek voor de race op zondag weten te verzekeren. Daarmee wist de Australiër zijn teamgenoot voor te blijven, Yuki Tsunoda bleef uiteindelijk hangen op P17. Hoewel er nog genoeg verbeterpunten zijn, wijst Ricciardo naar een prima start. Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton ziet Red Bull voorsprong vergroten: "Ze komen continu met upgrades"

Hoewel de zevenvoudig kampioen zaterdagmiddag met de pole position in handen stond, ziet de Brit wel dat Red Bull Racing maar blijft komen met updates. Dat is voor hem één van de redenen waarom Mercedes het gat maar niet lijkt te kunnen dichten. Hongarije heeft iets meer lage snelheidsbochten en daar lijkt de W14 toch beter tot zijn recht te komen. Hele artikel lezen? Klik hier

De Verstappens willen Pérez zien vertrekken: "Dat was de druppel"

Volgens de analisten van het Race Café is het onderonsje tussen Max Verstappen en Sergio Pérez tijdens de sprintrace in Oostenrijk, de druppel geweest voor het kamp van de Nederlander. De Mexicaan zag, naar eigen zeggen, Verstappen niet en duwde hem daardoor op het gras. Na de race zou het team van regerend kampioen hebben aangegeven dat dit incident de grens was voor hen en dat ze liever een vervanger zouden zien. Hele artikel lezen? Klik hier