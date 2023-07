Deze 'trucjes' gebruiken de teams om de budgetcap te ontlopen

Remy Ramjiawan

Woensdag 19 juli 2023 15:29

Eind juli moet bekend worden welke teams zich in 2022 niet hebben gehouden aan het kostenplafond dat op 140 miljoen dollar was gezet. Volgens diverse bronnen zijn er enkele teams die zich niet aan de gestelde limiet hebben gehouden en volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport zijn er drie trucjes die de teams hanteren om de budgetcap te ontlopen.

De budgetcap werd na vele discussies in 2021 ingevoerd. De limiet op de uitgaven is bedoeld om een gelijker speelveld tussen de teams te creëren. Zo kunnen de topteams niet meer geld uitgeven dan de kleinere teams en dat zou de renstallen op den duur dichter bij elkaar moeten brengen. Williams kreeg een boete in 2022, omdat het team niet op tijd de papieren had ingeleverd en Aston Martin had een procedurele fout gemaakt en ook dat team ging op de bon. Red Bull Racing mocht zeven miljoen euro aftikken en kreeg minder ontwikkelingstijd voor het schenden van de budgetcap in 2021. Het team gaf aan dat dit in de cateringskosten had gezeten en leeft in 2023 nog altijd met de gevolgen van de straf.

Dochterondernemingen

Er zijn nog een aantal grijze gebieden binnen de budgetcap. Zo vaardigde de technisch directeur van de FIA in april TD045 uit. Dit was bedoeld om een trucje met dochterondernemingen aan banden te leggen. Diverse teams hadden na de bekendmaking van de budgetcap een dochteronderneming opgericht. Engineers van de teams werden ondergebracht bij deze bedrijven. In werkelijkheid waren ze nog steeds onderdeel van het Formule 1-team, maar op papier werkten deze personeelsleden slecht 10, 25 of 50 procent voor de renstallen. Het salaris bij het team werd vervolgens verlaagd, maar bij de dochteronderneming gecompenseerd.

Vast tarief

Met het gebruik van dochterondernemingen waren er ook andere voordelen. Zo zou het externe bedrijf onderdelen leveren tegen kostprijs aan de Formule 1-teams. Let wel, als teams zelf deze onderdelen zouden produceren, dan waren er hogere kosten bij gepaard. Er werd dus gebruik gemaakt van een vast tarief en de onlangs ingestelde TD045-richtlijn zou precies deze constructie verbannen.

Supercars

Enkele teams produceren ook Supercars en daar zouden ook Formule 1-onderdelen op getest zijn. Op die manier wordt er ook geld en tijd bespaard en het valt niet binnen de budgetcap, want het gaat simpelweg om een auto die niet binnen het Formule 1-project valt. De teams hoeven dit ook niet te verbergen, want nergens staat dat het verboden is om een andere auto te ontwikkelen. Dat dit vervolgens wordt toegepast op de Formule 1-bolides, is precies het grijze gebied dat de internationale autobond wil gaan aanpakken.