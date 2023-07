Hoe laat begint vandaag de Grand Prix van Hongarije?

Jan Bolscher

Zondag 23 juli 2023 08:04 - Laatste update: 12:58

De Grand Prix van Hongarije vormt dit seizoen de elfde ronde van het wereldkampioenschap en gaat vanmiddag om 15:00 uur van start. Lewis Hamilton start vanaf pole position, geflankeerd door Max Verstappen.

De race wordt verreden op de Hungaroring: een vrij kort baantje dat de coureurs in totaal over 4,381 kilometer asfalt voert. Het circuit kent in totaal veertien bochten en twee DRS-zones. Het baanrecord staat op naam van Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur ging in 2020 in 1.16,627 de ring rond. De eerste Grand Prix hier werd verreden in 1986 en werd gewonnen door Nelson Piquet. De race wordt verreden over 70 ronden, waarmee een totale afstand van 306,63 kilometer wordt afgelegd.

Zaterdag in Hongarije

Op zaterdag in Boedapest bleek Verstappen niet snel genoeg te zijn voor pole position. Hamilton doorbrak de reeks aan pole positions (vijf) van Verstappen door in Hongarije pole position te veroveren na een spectaculaire kwalificatie. Lando Norris start vanaf P3, Oscar Piastri vanaf P4. De top vijf wordt afgemaakt door verrassing Zhou Guanyu, terwijl Sergio Pérez het moest doen met P9, Carlos Sainz op P11 eindigde en George Russell pas op P17 terug te vinden is.

Weersverwachting

Volgens de huidige weersverwachtingen wordt er voor de race in Hongarije zondag geen regen verwacht. Net als op zaterdag lijkt het droog, zonnig en warm te worden, waardoor een regenrace onrealistisch is en een tweestopper een realistische mogelijkheid is op een circuit waarop inhalen lastig is. De strategie en de startpositie kunnen de doorslag geven. Op vrijdag kwam het nog met bakken uit de lucht vallen in Boedapest, maar dit gaat zondag niet gebeuren.