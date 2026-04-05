close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Mika Hakkinen with daughter Ella

Dochter van tweevoudig wereldkampioen Häkkinen zet eerste stap richting F1

Mika Hakkinen with daughter Ella

Dochter van tweevoudig wereldkampioen Häkkinen zet eerste stap richting F1

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Ella Häkkinen zal dit jaar haar debuut maken in de autosport. Ze is de dochter van de bekende tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Mika Häkkinen. Ze krijgt ondersteuning van McLaren en zal uitkomen in de Formule 4 in Centraal- en Oost-Europa.

Mika Häkkinen kende een zeer succesvolle carrière in de koningsklasse. Hij debuteerde aan het begin van de jaren negentig bij Lotus en liet genoeg zien om zijn handtekening bij McLaren te mogen tekenen in 1993. Hij zou de rest van zijn loopbaan bij de formatie uit Woking blijven. De Fin schreef de wereldtitels van 1998 en 1999 op zijn naam. Na een zeer teleurstellend seizoen in 2001 nam hij een sabbatical, maar dat zou uiteindelijk zijn F1-pensioen zijn. Tussen 2005 en 2007 won Häkkinen drie races in de DTM. Zijn laatste twee races ooit waren de 6 uur van Zhuhai in 2011 en de 10 uur van Suzuka in 2019.

Häkkinen gaat uitkomen in de F4 CEZ

Nu is het de beurt aan zijn dochter Ella om te zien uit welk racehout ze is gesneden. In de kartsport won ze een race van de OK-NJ-klasse in de Champions of the Future in Cremona. Ze stond ook in Slowakije en de Verenigde Arabische Emiraten op het podium van de OK-N-klasse.

Ondertussen is Häkkinen aangesloten bij het opleidingsprogramma van het McLaren F1-team en aankomend seizoen zal ze deelnemen aan het Formule 4 CEZ-kampioenschap. Ze heeft getekend bij Jenzer Motorsport, wat de laatste drie kampioenen in deze klasse heeft geleverd. Er zijn al meer dan veertig coureurs bevestigd voor de F4 CEZ, waarvan maar liefst zeven dames. Häkkinen en haar concurrentie zullen de Red Bull Ring, Salzburgring, Slovakia Ring, Most, Brno en Hungaroring bezoeken.

Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
Bekijk volledige biografie

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

  • Gisteren 18:40
Lando Norris gaat deze maand testen op Nürburgring

  • 3 april 2026 10:16
  • 4
Dit is waarom Mercedes steeds slechte starts heeft, maar de klantenteams niet Podcast

  • 2 april 2026 14:01
  • 2
Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap Recap

  • Gisteren 21:45
Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"

  • Gisteren 19:43
  • 1
Antonelli waarschuwt Mercedes: 'Ferrari gaat ons inhalen door deze FIA-regel'

  • Gisteren 17:36
  • 1

