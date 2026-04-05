Ella Häkkinen zal dit jaar haar debuut maken in de autosport. Ze is de dochter van de bekende tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Mika Häkkinen. Ze krijgt ondersteuning van McLaren en zal uitkomen in de Formule 4 in Centraal- en Oost-Europa.

Mika Häkkinen kende een zeer succesvolle carrière in de koningsklasse. Hij debuteerde aan het begin van de jaren negentig bij Lotus en liet genoeg zien om zijn handtekening bij McLaren te mogen tekenen in 1993. Hij zou de rest van zijn loopbaan bij de formatie uit Woking blijven. De Fin schreef de wereldtitels van 1998 en 1999 op zijn naam. Na een zeer teleurstellend seizoen in 2001 nam hij een sabbatical, maar dat zou uiteindelijk zijn F1-pensioen zijn. Tussen 2005 en 2007 won Häkkinen drie races in de DTM. Zijn laatste twee races ooit waren de 6 uur van Zhuhai in 2011 en de 10 uur van Suzuka in 2019.

Häkkinen gaat uitkomen in de F4 CEZ

Nu is het de beurt aan zijn dochter Ella om te zien uit welk racehout ze is gesneden. In de kartsport won ze een race van de OK-NJ-klasse in de Champions of the Future in Cremona. Ze stond ook in Slowakije en de Verenigde Arabische Emiraten op het podium van de OK-N-klasse.

Ondertussen is Häkkinen aangesloten bij het opleidingsprogramma van het McLaren F1-team en aankomend seizoen zal ze deelnemen aan het Formule 4 CEZ-kampioenschap. Ze heeft getekend bij Jenzer Motorsport, wat de laatste drie kampioenen in deze klasse heeft geleverd. Er zijn al meer dan veertig coureurs bevestigd voor de F4 CEZ, waarvan maar liefst zeven dames. Häkkinen en haar concurrentie zullen de Red Bull Ring, Salzburgring, Slovakia Ring, Most, Brno en Hungaroring bezoeken.

