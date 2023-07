Lars Leeftink

Dinsdag 18 juli 2023

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam er een gerucht naar buiten dat drie teams zich in 2022 niet aan de budgetcap zouden hebben gehouden, ging Jaime Alguersuari in op de opvoeding en de prestaties van Max Verstappen, onthulde Red Bull-teambaas Christian Horner meer details over het ontslag van Nyck de Vries bij AlphaTauri en werden er foto's gedeeld van Lewis Hamilton die genoot op een schip met bekende actrice Eiza Gonzalez. Dit is de GPFans Recap van 18 juli.

Alguersuari noemt opvoeding Verstappen 'onaanvaardbaar': "Jos gebruikte geweld als Max niet won"

Jaime Alguersuari, voormalig Red Bull Junior, kan als geen ander weten dat het er stevig aan toe kan gaan achter de schermen. Niet iedereen kan met die druk omgaan. De Spanjaard heeft dan ook veel respect voor Max Verstappen, die de zeges momenteel aaneenrijgt. Alguersuari gaat ook in op de opvoeding van Jos Verstappen. Meer lezen? Klik hier!

'Drie teams hielden zich niet aan budgetcap en gaven in 2022 teveel geld uit'

Heeft iedereen zich in 2022 aan de regels omtrent de budgetcap gehouden? Het is de grote vraag waar elk team en alle fans graag antwoord op willen hebben. We horen waarschijnlijk snel of iedereen zich in 2022 netjes aan de regels heeft gehouden, maar het lijkt erop dat meerdere teams teveel geld hebben uitgegeven. Sterker nog: bijna een derde van de grid zou zich niet aan de regels hebben gehouden. Meer lezen? Klik hier!

Security-baas staat achter weigeren Hamilton in 2015: "Wimbledon is geen strand in Marbella"

De Wimbledon-finale tussen Carlos Alcaraz en Novak Djokovic, die bijna vijf uur duurde en door miljoenen werd bekeken, werd door veel bekende gezichten bezocht. Er waren ook een heleboel Formule 1-coureurs aanwezig. Pierre Gasly, Charles Leclerc, maar ook George Russell en Oscar Piastri waren strak in het pak naar de finale toegekomen. Lewis Hamilton wilde in 2015 ook de iconische tennisfinale bijwonen, maar werd geweigerd omdat hij zich niet aan de 'Royal Box'-dresscode hield. Meer lezen? Klik hier!

Horner onthult hoe ontslag De Vries tot stand kwam: 'In ronde 11 belde Marko met Nyck'

Voor Nyck de Vries kwam er vorige week plotseling een voorlopig einde aan zijn carrière in de Formule 1. Het was Red Bull-topman Dr. Helmut Marko die de knoop doorhakte en De Vries bij AlphaTauri ontsloeg. Hij belde, iets sneller dan verwacht, met De Vries om hem te ontslaan. Dit zegt Christian Horner voorafgaand aan het raceweekend in Hongarije. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton respecteert Red Bull, maar maakt zich zorgen: "Moeten spanning hebben"

Lewis Hamilton heeft zich dit seizoen al vaak uitgesproken over Red Bull Racing en Max Verstappen. De zevenvoudig Formule 1-kampioen maakt zich zorgen over de toegenomen dominantie van de regerend wereldkampioen en zijn team en is bang dat het na 2023 ook door zal gaan. Red Bull is sinds de Grand Prix van Brazilië 2022 (zege George Russell) ongeslagen. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton en actrice Eiza González gespot op jacht van 285 miljoen dollar in Ibiza

Lewis Hamilton, die afgelopen periode nogal vaak met bekende vrouwen op de foto is gezet, is afgelopen week gefotografeerd terwijl hij aan het genieten was op een enorm luxueus jacht in Ibiza. Dit deed de zevenvoudig wereldkampioen echter niet alleen. Hij was in gezelschap van onder meer de Mexicaanse actrice Eiza González en de Noorse tennisster Jenny Stray Spetalen. Meer lezen? Klik hier!