Dinsdag 18 juli 2023 11:21 - Laatste update: 11:35

Bij de zinderende Wimbledon-finale van afgelopen zondag waren er een heleboel Formule 1-coureurs aanwezig. Pierre Gasly, Charles Leclerc, maar ook George Russell en Oscar Piastri waren strak in het pak naar de finale toegekomen. Lewis Hamilton wilde in 2015 ook de iconische tennisfinale bijwonen, maar werd geweigerd omdat hij zich niet aan de 'Royal Box'-dresscode hield.

De Brit, die op dat moment slechts tweevoudig kampioen van de Formule 1 was, stond te popelen om naar de finale te kijken, omdat dit destijds paste in zijn drukke schema. Het duel tussen Novak Djokovic en Roger Federer werd gewonnen door eerstgenoemde, die inmiddels zeven titels op zijn naam heeft staan. Alan Chalmers staat al bijna 40 jaar aan het roer van het beveiligingsteam van het Centre Court en blikt in Wales Online terug op de weigering van de Brit.

'Wimbledon is geen strand in Marbella'

Van Hamilton kan veel worden gezegd, maar de Brit verschijnt vaak in de Formule 1-paddock in modieuze kledij. Dat gebeurde ook in 2015 toen hij de tennisfinale wilde bezoeken, maar Chalmers staat nog altijd achter de beslissing om de Formule 1-kampioen naar huis te sturen. "Het was niet mijn taak om Lewis Hamilton te vertellen dat hij niet naar binnen mocht. Maar ik moet zeggen dat het de juiste beslissing was. Hij droeg geen jasje of stropdas. Wimbledon is geen strand in Marbella, het is een groot tennistoernooi", zo vertelt hij.

So many F1 drivers at Wimbledon this year pic.twitter.com/Bl0nQYt8Mp — Tom Bellingham (@TomP1Bellingham) July 16, 2023

Meer dan welkom

De Chief Executive van de All England Club bevestigde destijds dat het incident door beide partijen zeer professioneel en zonder ophef werd afgehandeld: "Het was allemaal erg harmonieus en we hebben Lewis duidelijk gemaakt dat hij meer dan welkom was om in de toekomst terug te komen naar de Royal Box - en ik weet zeker dat hij dat zal doen." Hamilton was afgelopen zondag niet aanwezig.