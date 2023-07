'FIA geeft groen licht aan twee nieuwe teams', FOM heeft geen haast

Remy Ramjiawan

Dinsdag 18 juli 2023

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft opnieuw bevestigd dat de FOM geen haast heeft met het nemen van een beslissing over het toevoegen van nog meer concurrenten op de startgrid, nu de FIA begint met het afronden van het beoordelingsproces voor de mogelijke toetredingen van nieuwe teams.

Volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport zou de FIA in de afrondende fase zitten van het beoordelingsproces. De internationale autobond zou volgens het medium groen licht hebben gegeven aan Andretti Autosport en Hitech GP. Over de status van de andere twee aanvragers (Lucky Sun en Rodin Motorsport) is nog niets bekend.

'Verander niet van gedachten'

Toch ligt de bal niet alleen bij de FIA. Uiteindelijk moeten de FOM en de teams hun akkoord geven. In gesprek met Motorsport.com legt Domenicali uit dat hij niet zomaar overstag gaat. "Daarover verander ik niet van gedachten. Het gaat niet om het geld, zoals we hebben gezegd, en ik wil nergens op vooruitlopen. Ik denk dat ik respect heb voor het feit dat de FIA hun proces is gestart en zeer binnenkort zullen we tot een conclusie komen."

'Beslissing moet goed voor het bedrijf zijn'

Hoewel Domenicali aangeeft dat het niet om de centjes gaat, staat de waarde van de sport bij hem wel bovenaan. "Zoals we altijd hebben gezegd, moeten we ervoor zorgen dat de beslissing goed is voor het bedrijf. Dat is volgens mij de plicht van de FIA en van ons samen." Van alle mogelijke toetreders is Andretti het meest vocaal geweest in de afgelopen tijd, maar ook daar wil Domenicali weinig over kwijt. "Er zijn positieve en negatieve dingen, dat maakt deel uit van de evaluatie die we doen. Ik kan dus niets verklappen of op de zaken vooruitlopen. We doen de dingen heel serieus en correct", aldus de CEO van de sport.