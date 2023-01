Mercedes houdt Verstappen voor de gek, De Vries moet naar de rechtszaal | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Woensdag 18 januari 2023 21:59

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Langzaam maar zeker kruipen we richting de eerste onthullingen van de auto's voor het komende seizoen, maar tot die tijd moeten we het nog even doen met overig nieuws. Gelukkig staat de wereld van de Formule 1 nooit stil en gebeurt er altijd wel wat. Zo werd er minder nieuws rondom Nyck de Vries bekend gemaakt, hij moet namelijk voor de rechter verschijnen. Mercedes wist op zijn beurt Max Verstappen op subtiele wijze voor de gek te houden.

Artikel gaat verder onder video

'Ferrari heeft dertig pk extra gevonden, Honda en Mercedes hebben het nakijken'

Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport heeft Ferrari een flinke stap gezet met haar motoren voor het 2023-seizoen. De power unit zou volgens het medium aankomend seizoen over dertig pk extra beschikken. Ook Mercedes en Honda hebben extra vermogen gevonden, maar hebben minder grote stappen gezet, dan hun rivaal uit Italië. Meer lezen? Klik hier!

Domper voor de Duitsers: Formule 1 verdwijnt van gratis RTL Deutschland

Duitse Formule 1-fans die alleen via de onbetaalde zenders de Duitse televisie ontvangen, komen vanaf komend seizoen bedrogen uit. RTL Deutschland heeft namelijk besloten dat het stopt met het uitzenden van de vier gratis races die het nog in handen had, waardoor alles mogelijk achter de betaalmuur kan verdwijnen. Meer lezen? Klik hier!

VIDEO: Mercedes blikt met knipoog terug op 50.000 dollar boete Verstappen

Max Verstappen kreeg tijdens het raceweekend in Brazilië in 2021 een boete van 50.000 dollar voor het aanraken van de achtervleugel van Lewis Hamilton. Mercedes blikt hier met een knipoog nog even subtiel op terug. Het raceweekend op Interlagos kende een lange nasleep dat jaar. Verstappen voelde na afloop van de kwalificatie op vrijdag even aan de achtervleugel van de Mercedes van Hamilton. Meer lezen? Klik hier!

De Vries de rechtszaal in wegens gesteggel over lening met vastgoedmiljonair

Nyck de Vries is momenteel druk bezig met voorbereidingen op zijn eerste seizoen in de Formule 1. Helemaal met een leeg hoofd kan hij dat echter wellicht niet doen. De Nederlandse coureur is namelijk betrokken geraakt in een gerechtelijk geschil met vastgoedmiljonair Jeroen Schothorst, die geld en informatie eist van de AlphaTauri-coureur. Meer lezen? Klik hier!

