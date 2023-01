Brian Van Hinthum

Woensdag 18 januari 2023 21:26

Nyck de Vries is momenteel druk bezig met voorbereidingen op zijn eerste seizoen in de Formule 1. Helemaal met een leeg hoofd kan hij dat echter wellicht niet doen. De Nederlandse coureur is namelijk betrokken geraakt in een gerechtelijk geschil met vastgoedmiljonair Jeroen Schothorst, die geld en informatie eist van de AlphaTauri-coureur.

Enkele maanden geleden had De Vries vermoedelijk in zijn stoutste dromen verwacht om volgend jaar volwaardig Formule 1-coureur te zijn, maar de afgelopen tijd is zijn carrière in een ongekende stroomversnelling terechtgekomen. De 27-jarige coureur kreeg tijdens de Grand Prix van Italië de uitgelezen kans om zijn kunsten aan de wereld te vertonen toen bleek dat Alex Albon wegens medische redenen verstek moest laten gaan tijdens het raceweekend op Monza. Die pakte hij dus - zoals bekend - met beide handen aan en inmiddels mag hij zich vanaf volgend seizoen AlphaTauri-coureur noemen.

Artikel gaat verder onder video

Lening van 250.000 euro

Het betekent dat de 27-jarige coureur momenteel hard in voorbereiding is voor zijn aanstaande debuut bij de Italiaanse renstal. Volledig zonder zorgen zal dat echter niet zijn. De Telegraaf weet te melden dat De Vries namelijk in een gerechtelijk geschil tegenover Schothorst staan. Hij leende De Vries in 2018 met zijn investeringsbedrijf Investrand namelijk 250.000 euro, waarmee de Friese coureur zijn Formule 2-zitje bekostigde. Daarbij zou een rente van drie procent zijn afgesproken én zou De Vries maar liefst vijftig procent van zijn Formule 1-inkomsten moeten afdragen aan Schothorst. Mocht De Vries voor het einde van 2022 geen stoeltje in de koningsklasse hebben gevonden, zou de lening worden kwijtgescholden volgens de afspraken.

Stoeltje in de Formule 1

Bij dat laatste is er met name een kink in de kabel ontstaan. Volgens de eiser heeft De Vries zich niet aan alle afspraken gehouden, ondanks dat er 190,000 euro aan rente is terugbetaald. De Vries had naar eigen zeggen in 2022 geen Formule 1-stoeltje, waardoor de lening naar zijn mening zou worden kwijtgescholden. Volgens Schothorst was De Vries als reservecoureur actief in de Formule 1 en had hij dus wel degelijk een stoeltje. De Nederlandse coureur vindt op zijn beurt weer dat een rol als test- of reservecoureur in de verste verte de lading van een stoeltje in de Formule 1 niet dekt. Overigens reed De Vries wel daadwerkelijk een race in de Formule 1, namelijk de Grand Prix van Italië voor het team van Williams.

Slepende zaak?

Op 3 februari wordt er nu uitspraak gedaan in het korte geding. Dan wordt bekend of De Vries al zijn contracten en informatie uit 2018 tot en met 2022 moet openbaren richting Schothorst. Daarna volgt er nog een bodemprocedure en kan er nog een flink gevecht in de rechtbank ontstaan. Mocht de lening nog geldig zijn, betekent het dat De Vries het komende jaar de helft van zijn Formule 1-inkomsten af moet staan. De Vries zou overigens volgens advocaat Jeroen Bedaux meerdere voorstellen gedaan hebben om de lening terug te betalen, maar dat voorstel is van tafel geveegd.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)