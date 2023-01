Redactie

Woensdag 18 januari 2023 17:59

Max Verstappen kreeg tijdens het raceweekend in Brazilië in 2021 een boete van 50.000 dollar voor het aanraken van de achtervleugel van Lewis Hamilton. Mercedes blikt hier met een knipoog nog even subtiel op terug.

Het raceweekend op Interlagos kende een lange nasleep dat jaar. Verstappen voelde na afloop van de kwalificatie op vrijdag even aan de achtervleugel van de Mercedes van Hamilton. Deze zou later inderdaad niet aan de reglementen blijken te voldoen, waardoor de zevenvoudig wereldkampioen achteraan moest starten in de sprintrace. Het DRS-luik van de achtervleugel mocht dat seizoen maximaal 85 millimeter groot zijn, maar het exemplaar van de Zilverpijlen overschreed deze grens.

Turbulent weekend

In de reglementen staat echter ook dat als de auto's in parc ferme staan, je niet aan auto's van andere coureurs mag komen. Verstappen kreeg daarom een boete van 50.000 euro opgelegd. In vergelijking met veel andere boetes vanuit de FIA, een opmerkelijk hoog bedrag. Er werd destijds dan ook veel over gezegd en geschreven. Verstappen - die de boete zelf moest betalen - bleef er vrij nuchter over: "Nu kan ik minder FIFA-punten kopen", klonk het met een knipoog.

Knipoog Mercedes

Ondanks dat Hamilton de sprintrace vanuit de achterhoede moest beginnen, werd het voor de 38-jarige Brit een van de beste weekenden uit zijn carrière. De Mercedes-coureur vocht zich op zaterdag terug naar de vijfde plaats, startte op zondag als tiende vanwege een gridstraf en wist de Grand Prix uiteindelijk alsnog te winnen. Zo werd het een gedenkwaardig weekend voor Mercedes, en op social media blikt de renstal daarom nog even met een knipoog terug.

We should have known better. 😵😅 pic.twitter.com/BH3dV2GqbG — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 18, 2023

