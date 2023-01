Brian Van Hinthum

Woensdag 18 januari 2023 15:02

Duitse Formule 1-fans die alleen via de onbetaalde zenders de Duitse televisie ontvangen, komen vanaf komend seizoen bedrogen uit. RTL Deutschland heeft namelijk besloten dat het stopt met het uitzenden van de vier gratis races die het nog in handen had, waardoor alles mogelijk achter de betaalmuur kan verdwijnen.

De Formule 1 wordt in Duitsland al jarenlang uitgezonden op RTL Deutschland, een openbare zender die niet achter de betaalmuur gaat en zelfs voor Nederlanders gratis te ontvangen is. Daardoor was het voor sommige Nederlanders die eveneens alleen onbetaalde zenders kunnen ontvangen een mooie manier om toch nog vier keer per jaar gratis een Formule 1-race te kunnen bekijken. De Duitse omroep verloor in 2021 de rechten aan betaalzender Sky Sports, maar kon destijds nog wel een deal sluiten om vier gratis races te mogen uitzenden.

Artikel gaat verder onder video

Geen rechten meer

Daar komt nu dus een einde aan, weet BILD te melden. De directie van de omroep wilde graag meer dan vier races per jaar uitzenden. Daarnaast voelde RTL Deutschland er weinig voor om tien miljoen euro voor de rechten neer te leggen om die vier specifieke races uit te mogen zenden. "We hebben besloten om in 2023 geen individuele Formule 1-races meer uit te zenden. Onze focus qua gratis tv ligt nu op voetbal en onze nieuw verworven NFL-rechten", laat een woordvoerder van de Duitse omroepgigant weten.

Nieuwe koper?

Het betekent dus slecht nieuws voor Duitsers én Nederlanders die graag races via RTL Deutschland keken. Men is vanuit Sky Sports nog wel op zoek naar een nieuwe zender om de verkooprechten van de vier races aan te slijten. De Duitse boulevardkrant claimt dat ProSieben en ARD/ZDF in de race zouden zijn om de rechten over te nemen. Hoe interessant dat is, is nog maar de vraag. Vanaf 2025 hoeft Sky Sports namelijk nog maar de rechten voor één race per jaar weg te geven, waarbij het nota bene om de Grand Prix van Duitsland gaat. Die lijkt voorlopig echter nog niet terug te keren op de kalender.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)