Lewis Hamilton heeft met zijn zeven wereldkampioenschappen in de Formule 1 natuurlijk een hoop weten te bereiken, maar ook naast de baan is de Brit veelvuldig bezig met allerlei verschillende zaken. De man uit Stevenage heeft nu bekendgemaakt waar hij naast de baan het meest trots op is.

Fans van Hamilton lijken voorlopig in ieder geval nog geen afscheid te hoeven gaan nemen van hun favoriete coureur. De Brit gaat naar alle waarschijnlijkheid zijn na 2023 aflopende contract bij het team van Mercedes verlengen en blijft dus nog wel even actief op het hoogste niveau van de motorsport. Daarmee stijgt de kans aanzienlijk dat Hamilton zelfs op zijn veertigste nog voor Mercedes aan het racen is, ook al is hij ook naast het circuit met allerlei zaken bezig. Zo werkt Hamilton bijvoorbeeld met goede vriend Brad Pitt aan een Hollywood-film.

Mission 44

De Mercedes-coureur heeft daarnaast ook een bovengemiddelde interesse in de modewereld en voert daarnaast nog actief een strijd om diversiteit en inclusiviteit binnen de motorsport te verhogen. Dat laatste bestempelt de Mercedes-coureur als de activiteit waar hij het meest trots op is, buiten zijn raceprestaties om. "Het ding waar ik het meest trots op ben, is Mission 44", zegt de zevenvoudig wereldkampioen. Mission 44 is de stichting die Hamilton in 2021 opgericht heeft om diversiteit en inclusiviteit in de motorsport te verhogen en om jongeren uit ondervertegenwoordigde groepen in zijn algemeen te ondersteunen.

Kansen voor de jeugd

Hamilton vervolgt: "We hebben in potentie één van de meest diverse non-profit organisaties in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb scholen bezocht en heb gezien wat voor impact het allemaal begint te hebben en daar ben ik zó trots op. Ik heb het gevoel dat ik leef om mijn steentje bij te dragen en volgens mij begint het een tastbaar en positief effect te hebben. We gaan meer gelijkheid voor jongere kinderen zien en meer kansen voor kinderen uit een andere achtergrond. Daar ben ik ontzettend blij mee", besluit hij.

