Lars Leeftink

Maandag 16 januari 2023 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat Max Verstappen zowel kritiek als steun te verwerken kreeg nadat hij afgelopen weekend boos was op de organisatie van de virtuele 24 uur van Le Mans en de game rFactor 2. Verder ontkende Williams een deal met Porsche en waren er geruchten omtrent het nieuwe contract van Lewis Hamilton bij Mercedes. Dit is de GPFans Recap van 16 januari.

Internet reageert emotioneel op bijzondere foto Mick Schumacher

De Formule 1-wereld heeft gereageerd op een bijzondere foto die Mick Schumacher heeft gedeeld, waarop hij te zien is samen met zijn vader, Michael. Over de huidige gezondheid van de zevenvoudig wereldkampioen is maar weinig bekend en dus reageren de fans emotioneel op het kiekje. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen krijgt bijval van Kerkhof: "Waarom hadden ze het wéér niet voor elkaar?"

De virtuele 24 uur van Le Mans is afgelopen weekend uitgelopen op een grote teleurstelling voor Max Verstappen. De Nederlander reed met zijn #1 auto van Team Redline aan de leiding, maar liep meermaals tegen verbroken verbinding aan op het spel rFactor2. Hij liet zijn woede na afloop de vrije loop en directeur Atze Kerkhof begrijpt de frustratie. Meer lezen? Klik hier!

Commentator virtuele 24 uur van Le Mans kritisch op Verstappen: "Niet verstandig"

Max Verstappen was zeer kritisch over de verbindingsproblemen met rFactor 2, tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans. De Nederlander beschreef het geblunder als één grote clownshow en commentator Ben Constanduros vindt die uitspraak niet handig en wijst naar giftigheid van de kritiek. Meer lezen? Klik hier!

'Hamilton kan 400 miljoen euro opstrijken met nieuw contract tot en met 2035'

Hoewel het nog altijd afwachten is wanneer Lewis Hamilton zijn na 2023 aflopende verbintenis bij Mercedes gaat verlengen, verschijnen er al een aantal geruchten over de inhoud van het contract. Volgens die geruchten zou Hamilton met zijn nieuwe verbintenis maar liefst 400 miljoen euro op gaan strijken en blijft hij tot en met 2035 verbonden aan Mercedes-Benz. Meer lezen? Klik hier!

Williams ontkent hardnekkige geruchten rondom overname door Porsche

Het team van Williams heeft de maandag opgelaaide geruchtenmolen rondom een mogelijke overname door Porsche in de wind geslagen. Na een cryptische social media-post van de Duitse motorfabrikant ging het los op het internet, maar van het hele verhaal rondom een mogelijke overname van Williams blijkt in ieder geval niks waar. Meer lezen? Klik hier!

