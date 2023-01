Sam Hall & Brian van Hinthum

Maandag 16 januari 2023 14:34 - Laatste update: 16:01

Het team van Williams heeft de maandag opgelaaide geruchtenmolen rondom een mogelijke overname door Porsche in de wind geslagen. Na een cryptische social media-post van de Duitse motorfabrikant ging het los op het internet, maar van het hele verhaal rondom een mogelijke overname van Williams blijkt in ieder geval niks waar.

Maandag ontstond er de nodige rumoer op het internet, nadat Porsche het eigen Formule E-account compleet leeg had gehaald en met een cryptische en mysterieuze post op de proppen kwam. In het korte filmpje viel de datum 16 januari 2023 te zien plus wat vage beelden. In de comments ging het gelijk los over de mogelijke boodschap die erachter schuil ging en volgens sommigen was het wijlen Sir Frank Williams die op het filmpje vaag te zien was. Dat zou dus volgens hen moeten hinten op een samenwerking van Porsche met Williams.

Overname

De Duitse motorfabrikant is namelijk al lange tijd bezig om een instap richting de Formule 1 te realiseren vanaf 2026, wanneer de nieuwe motor-reglementen in werking treden. Lange tijd zongen er geruchten rond over een eventuele samenwerking met het Red Bull Racing van Max Verstappen, maar de gesprekken met Christian Horner en Helmut Marko liepen spaak voor beide partijen en dus kon men op zoek naar een nieuwe samenwerking. Na het maandag geposte filmpje kwamen dus de hardnekkige geruchten over een overname van Williams.

Geruchten niet waar

Daar is helemaal niks van waar, zo blijkt nu. Een woordvoerder van de Britse renstal reageert na navraag van GPFans als volgt: "De geruchten dat Williams Racing te koop is, zijn onnauwkeurig." De woordvoerder laat verder wel de deur open voor een eventuele samenwerking met een motorleverancier. "We staan open voor gesprekken als het gaat om de voorziening van motoren vanaf 2026, wanneer de nieuwe motor-reglementen van start gaan. We zijn blij met onze relatie met Mercedes en waarderen hun werk", besluit de woordvoerder van Williams.

