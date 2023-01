Brian Van Hinthum

Max Verstappen staat er over het algemeen bekend om het hart op de tong te hebben en dat is een eigenschap die in een showsport als de Formule 1 lang niet altijd gewaardeerd wordt. Atze Kerkhof, de man die Verstappen goed kent van Team Redline, neemt het op voor de Nederlander en legt uit hoe Verstappen écht in elkaar zit.

De directe benadering die Verstappen erop nahoudt wordt door de jaren heen niet door alles en iedereen gewaardeerd. De Nederlander zegt vaak wat hij vindt en denkt, al wordt die rechtstreekse benadering vaak anders beoordeeld door fans van de Formule 1. Tijdens interviews in en rondom de paddock neemt de wereldkampioen over het algemeen geen blad voor de mond en geeft hij vaak zijn oprechte mening over hoe hij over zaken denkt, zoals Nederlanders in de meeste gevallen vaak doen.

Dat wordt Verstappen niet altijd in dank afgenomen door de fans en dat schetst een verkeerd beeld, meent Kerkhof. "De manier waarop ik Max ken is compleet anders dan hoe de wereld hem ziet. Wat we in Nederland heel goed kunnen, is het altijd spreken van de waarheid in hoe we over dingen denken. We zijn heel direct", vertelt het Team Redline-lid op het YouTube-kanaal van Verstappen. "Max is behoorlijk 'Nederlands' wat betreft zijn communicatie. Hij is zeer direct en dat helpt hem en de mensen om hem heen. Je weet precies wat hij bedoelt en wat hij wil zeggen."

Volgens Kerkhof wordt Verstappen totaal anders gezien dan hoe hij daadwerkelijk is. "Het verpeste ding aan de Formule 1 is dat alles een showtje is. Je kan de waarheid niet meer scheiden van de acts. Dat is waar dingen heel verwarrend worden. De meest natuurlijke en eerlijke gast op de grid wordt waarschijnlijk gezien als iemand die een showtje opgooit. Daarom wordt Max verkeerd begrepen", claimt Kerkhof. "Het goede deel aan hem is dat hij niks geeft om wat mensen over hem denken. Hij slaapt geen seconde minder om wat anderen over hem zeggen. Wat hij in zijn persoonlijke leven zegt, zegt hij ook in de media. Het is dus wat hij écht denkt. Dat maakt hem uniek", besluit hij.

