Verstappen moet recordbedrag aftikken, 'Red Bull moest 154 mensen ontslaan' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Donderdag 11 januari was de dag waarop Williams aankondigde wanneer men de nieuwe bolide aan wereld gaat tonen. Tevens kwam er het opvallende nieuws naar buiten dat de klassementsleider trucks in de Dakar betrokken was bij het dodelijke ongeval van woensdag, waarna hij besloten heeft om zijn deelname aan de rally in Saoedi-Arabië te stoppen.

Klassementsleider trucks verlaat Dakar na betrokkenheid bij dodelijk ongeval toeschouwer

De Dakar Rally van 2023 is inmiddels over de helft heen. De coureurs hebben negen etappes achter de rug in Saoedi-Arabië en bereiden zich voor op de slotfase van de loodzware race. Na een bizarre negende etappe, waarbij een Italiaanse toeschouwer om het leven kwam, neemt Ales Loprais per direct afscheid van de race. Uit het statement van Loprais blijkt dat hij indirect betrokken was bij het incident. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

'Red Bull moest 154 mensen ontslaan voor seizoen 2021 wegens budgetcap'

Dat de budgetcap die sinds het seizoen 2021 is ingevoerd vooral impact zou hebben op de topteams, was wel duidelijk. Nu lijkt ook steeds meer duidelijk te worden hoeveel impact het heeft op de uitgaven van de teams en het aantal werknemers waar elk team de beschikking over heeft. Vooral Red Bull Racing wordt geraakt. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Norris 'haat' nieuwe F1-auto's 2022: "Zeker in vergelijking met 2021"

Lando Norris is het deels eens met de mening van Max Verstappen en heeft erkent dat hij de auto's van 2022 'haat', zeker ten opzichte van de auto's waarin de coureurs in 2021 reden. Dit waren de auto's voordat de FIA met nieuwe aerodynamische reglementen kwam. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

FIA geeft 'giftige sociale media' de schuld van het vertrek van Masi

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft ontkend dat voormalig F1-wedstrijdleider Michael Masi uit zijn rol werd gedwongen en gaf in plaats daarvan sociale media de schuld. Masi speelde een sleutelrol in de controversiële afsluiting van het titelgevecht van 2021, met zijn beslissingen rondom een late safety car in de laatste race van het jaar in Abu Dhabi. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Dit is waarom Verstappen bijna één miljoen euro kwijt is voor zijn superlicentie

Max Verstappen wist in 2022 met grote overmacht kampioen te worden en de Nederlandse coureur verzamelde maar liefst 454 punten, waarmee hij met een ruime voorsprong op Charles Leclerc kampioen werd. Door het hoge puntenaantal moet hij voor zijn superlicentie in 2023 flink de portemonnee trekken voor een recordbedrag. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

