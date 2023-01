Redactie

Woensdag 11 januari 2023 14:47 - Laatste update: 14:48

Max Verstappen wist in 2022 met grote overmacht kampioen te worden en de Nederlandse coureur verzamelde maar liefst 454 punten, waarmee hij met een ruime voorsprong op Charles Leclerc kampioen werd. Door het hoge puntenaantal moet hij voor zijn superlicentie in 2023 flink de portemonnee trekken voor een recordbedrag.

Het seizoen van Verstappen begon natuurlijk allesbehalve vlekkeloos met twee uitvalbeurten in de eerste drie races. Verstappen gaf na de nieuwe teleurstelling in Australië al aan dat hij 'wel 45 races nodig had om de achterstand in te halen', maar niets bleek minder waar. Toen de Nederlander met zijn RB18 het vertrouwen leek te vinden, was er voor Ferrari geen ontkomen meer aan. Uiteindelijk leverde het de Limburger maar liefst vijftien overwinningen én een tweede wereldtitel op in het 22 races tellende seizoen. Ook de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi werd op dominante wijze gewonnen.

Eén miljoen euro

Het betekende uiteindelijk een knap puntenaantal van 454, waarvoor hij nu wel de prijs moet betalen. De coureurs hebben voor elk seizoen dat ze in de Formule 1 racen een superlicentie nodig om deel te mogen nemen aan races. Per gewonnen punt in het vorige seizoen wordt die superlicentie 2100 euro duurder, bovenop de standaardprijs van 10.400 euro. Aangezien Verstappen in 2022 dus 454 punten verzamelde, komt er voor hem maar liefst 953.400 euro op het standaardbedrag van 10.400 euro, waardoor zijn superlicentie dus bijna één miljoen euro kost. Aardig prijzig, als je het vergelijkt met de superlicentie van een Logan Sargeant a 10.400 euro.

Alle bedragen op een rijtje

Max Verstappen - €963,800

Charles Leclerc - €657,200

Sergio Perez - €650,900

George Russell - €587,900

Carlos Sainz €527,000

Lewis Hamilton - €514,400

Lando Norris - €266,600

Esteban Ocon - €203,600

Fernando Alonso - €180,500

Valtteri Bottas - €113,300

Kevin Magnussen - €62,900

Pierre Gasly - €58,700

Lance Stroll - €48,200

Yuki Tsunoda - €35,600

Zhou Guanyu - €23,000

Alex Albon - €18,800

Nyck de Vries - €14,600

Nico Hülkenberg - €10,400

Oscar Piastri - €10,400

Logan Sargeant - €10,400

