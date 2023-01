Sam Hall & Brian van Hinthum

Woensdag 11 januari 2023 17:33 - Laatste update: 19:10

Lewis Hamilton vecht al jaren voor het verminderen van racisme en het verhogen van gelijkheid binnen de paddock. De Britse coureur was recent in de Mercedes-fabriek met het 18-jarige talent Ruben Stanislaus en Stanislaus doet zelf een boekje open over het racisme waar hij door de jaren heen mee te maken heeft gehad.

Hamilton is al jaren actief bezig om voor meer diversiteit en inclusiviteit op de grid te zorgen. De Britse coureur heeft een aantal speciale programma's bij Mercedes ontwikkeld, die moeten bijdragen aan het verhogen van het aantal 'minderheden' binnen het team. Ondanks dat Hamilton al lang actief is in de koningsklasse, zijn er nog altijd weinig coureurs van kleur doorgestroomd richting de Formule 1. Mede om die reden nodigde hij Stanislaus recent uit om een kijkje te komen nemen in de Mercedes-fabriek.

Artikel gaat verder onder video

Discriminatie

Dat werd vastgelegd tijdens de BBC-documentaire, We Are England: Born to Race. Stanislaus spreekt in gesprek met GPFans over verschillende verhalen en hoe lastig het is om als jongen van kleur in een sport binnen te komen waarin veelal blanke mannen actief zijn. "Ik heb discriminatie binnen het racen meegemaakt. Mij werd verteld dat ik te snel was. Het was niet eens mijn eigen kart. Je gebruikte toen de clubkarts en die waren allemaal eerlijk", opent Stanislaus zijn verhaal.

Gediskwalifcieerd

Hij vervolgt: "Alsnog zeiden ze dat het niet mogelijk was voor iemand om zo snel te gaan in deze karts. Ik werd dus beschuldigd van valsspelen, ook al kon je niet valsspelen. Ik werd voor de hele race gediskwalificeerd omdat ze niet wilden dat ik de race zou winnen", blikt Stanislaus terug. "Er zijn vrachtladingen aan voorbeelden, maar dat was waarschijnlijk het meest duidelijke voorbeeld. Dat was slechts toen ik zes was", besluit hij.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)