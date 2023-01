Verrassende wending Coronel in Dakar na crash, FIA-president baalt van teams | GPFans Recap

Lars Leeftink

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat de Grand Prix van Australië het goedkoopste raceweekend van de racekalender is in 2023, kregen Tim en Tom Coronel goed nieuws vanuit de FIA tijdens de Dakar Rally en liet Mercedes-teambaas Toto Wolff weten dat porpoising problemen veroorzaakte bij de motor van Mercedes. Dit is de GPFans Recap van 8 januari.

Dakar Rally krijgt voor gebroeders Coronel toch vervolg na crash: geen diskwalificatie

De Dakar Rally van 2023 krijgt voor Tim en Tom Coronel toch een vervolg. Zaterdag kwam het nieuws naar buiten dat beide Nederlanders gediskwalificeerd waren na hun zware crash van eerder op de dag. Dit bleek toch niet zo te zijn. Meer lezen? Klik hier!

Australische GP is goedkoopste F1-evenement: "Ik heb hekel aan mensen teleurstellen"

De Grand Prix van Australië op het circuit door Albert Park in Melbourne is ontzettend populair en is dus ook steeds uitverkocht. Er zijn fans die helaas het evenement dan niet kunnen bijwonen. Andrew Westacott, de CEO van de Australian Grand Prix Corporation, vertelt over de negatieve reacties van mensen die tickets zijn misgelopen, en legt uit waarom hij de ticketprijzen voor zijn evenement laag houdt. Meer lezen? Klik hier!

Wolff zag porpoising impact hebben op motor: "Maakte de motor kapot"

Toto Wolff heeft duidelijk gemaakt dat prestaties omtrent de motor deels ook werden beïnvloed door porpoising. De motor van het team was betrouwbaar, maar presteerde minder dan de jaren daarvoor. Meer lezen? Klik hier!

Prins probeert teams naar Saudi-Arabië te halen: "We willen een F1-kampioen hebben"

Khalid bin Sultan bin Abdullah Al Faisal Al Saud, de president van de Saudi Automobile and Motorcycle Federation, wil veel geld in de autosport pompen. Hij hoopt dat Formule 1-teams naar Saudi-Arabië verhuizen en hun hoofdkwartier opstellen in een van de hubs die nog gebouwd moet worden. De prins hoopt ook dat een coureur van zijn koninkrijk binnenkort zal strijden om kampioenschappen in de Formule 1 en MotoGP. Meer lezen? Klik hier!

FIA-president reageert op negatieve reactie van F1 om Andretti-Cadillac toe te laten

Mohammed Ben Sulayem, de president van de Federation Internationale de l'Automobile (FIA), heeft van zich laten horen. Hij verbaast zich over het feit dat de Formule 1 niet enthousiast is over het project van Andretti en General Motors, de twee Amerikaanse giganten die maar al te graag hun intrede in de koningsklasse willen maken in 2024. Meer lezen? Klik hier!

