Toto Wolff heeft duidelijk gemaakt dat prestaties omtrent de motor deels ook werden beïnvloed door porpoising. De motor van het team was betrouwbaar, maar presteerde minder dan de jaren daarvoor.

Porpoising was wat het seizoen 2022 voor Mercedes zou verpesten. Het team kwam pas tijdens de tweede helft van het seizoen, dankzij updates en nieuwe reglementen omtrent porpoising vanuit de FIA, in de buurt van zeges. Alleen de Grand Prix van Brazilië werd gewonnen door de Silver Arrows, die tussen 2014 en 2020 zo dominant waren. In 2023 hoopt het team, dankzij meer testtijd en nieuwe reglementen omtrent porpoising, de volgende stap te zetten richting meedoen om beide titels.

Porpoising

In een video van Mercedes op YouTube vertelt Wolff over de zoektocht die het team kende dankzij porpoising. Het had vooral impact op de prestaties van de motor. “Terwijl jij en je team - ondanks de motorbevriezing - erin slaagden om de prestaties te verbeteren en om te gaan met een stuiterende auto die je motor kapot maakte, waren we super betrouwbaar. De motor presteerde heel goed naar het midden en het einde van het seizoen toe.”

Motor

Hywel Thomas, directeur van de motorafdeling van Mercedes, schat ook in dat porpoising enorm veel impact had op de motor. “Het was verrassend om te zien hoe hard een aantal van de motoronderdelen door de grond werden geraakt. Als je Lewis en George wat ongemakkelijk uit de auto zag stappen, was het voor de krachtbron ongeveer hetzelfde verhaal.” Aan de betrouwbaarheid was het niet te merken, omdat het team (en Aston Martin en Williams net zo) weinig uitvielen. Het zal dus vooral gaan om de prestaties van de motor.

