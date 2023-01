Lars Leeftink

Zondag 8 januari 2023 17:21 - Laatste update: 17:24

Lewis Hamilton denkt dat Max Verstappen het met Red Bull lastig krijgt om lang aan de top te blijven staan, iets wat in 2021 en 2022 het geval was. Hamilton spreekt uit eigen ervaring.

2022 bleek niet het seizoen te zijn van Hamilton en Mercedes. Al snel werd gedurende het seizoen duidelijk dat het voor Mercedes dankzij porpoising en een verkeerd concept onmogelijk werd om Hamilton aan zijn achtste titel te helpen. Gedurende het seizoen zorgden updates en de nieuwe reglementen die de FIA vanaf de Grand Prix van België invoerde voor verandering. Mercedes was vaker voorin te vinden en won zelfs de Grand Prix van Brazilië met George Russell. Hamilton bleef in 2022 echter zonder zege, en dat was even wennen.

2022

In gesprek met Bild blikt Hamilton terug op het gevoel dat hij voelde nadat hij in 2022 amper tot niet mee kon doen om zeges en al helemaal niet in de buurt van de titel kwam. "We hadden eerder zoveel successen geboekt dat het een beetje leeg voelde. We wonnen, maar dat zagen we aankomen. Dat is raar, want het is eigenlijk zo'n geweldig iets."

Lastig

Hamilton richt zich vervolgens indirect tot zichzelf uit de periode 2014-2020 en Verstappen, die in 2021 en 2022 wereldkampioen werd. "Ik weet hoe moeilijk het is om aan de top te staan en daar te blijven." Voor Hamilton is er dan ook geen twijfel over wat het doel met Mercedes is voor 2023. "We willen terug naar de top! Wat ons veel hoop geeft, is het einde van dit seizoen. De laatste paar races laten een duidelijk positieve trend zien en bewijzen dat we met doorzettingsvermogen alles kunnen bereiken."