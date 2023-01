Vincent Bruins

Mohammed Ben Sulayem, de president van de Federation Internationale de l'Automobile (FIA), heeft van zich laten horen. Hij verbaast zich over het feit dat de Formule 1 niet enthousiast is over het project van Andretti en General Motors, de twee Amerikaanse giganten die maar al te graag hun intrede in de koningsklasse willen maken in 2024.

Drie dagen geleden kwam Andretti Autosport met het nieuws de krachten te hebben gebundeld met General Motors, een van de grootste autofabrikanten ter wereld. Het team dat dan Andretti Cadillac zal heten, probeert volgend jaar nog op de grid te staan van de Formule 1. Het nieuws kwam niet veel later, nadat Ben Sulayem een proces op gang bracht met de FIA om potentiële deelnemers aan het wereldkampioenschap te zoeken.

Ben Sulayem

"Het komt als een verrassing dat er negatieve reacties zijn gekomen op het nieuws van Cadillac en Andretti," aldus de FIA-president. "De FIA heeft in recente seizoenen inschrijvingen van kleinere, succesvolle organisaties geaccepteerd. We horen potentiële nieuwe inschrijvingen in F1 van autofabrikanten zoals General Motors en rasechte coureurs zoals Andretti en ook anderen juist aan te moedigen. Interesse van teams om de markt te groeien, voegt diversiteit toe en vergroot de aantrekkingskracht van F1." De Formule 1 liet dit eerder in een verklaring weten: "We willen er allemaal voor zorgen dat het kampioenschap betrouwbaar en stabiel blijft en elk verzoek van een nieuwe deelnemer zal door alle relevante belanghebbenden [waaronder alle huidige teams] worden beoordeeld op criteria om aan die doelstellingen te voldoen."

