Fernando Alonso (41) heeft een warm welkom gekregen bij het Formule 1-team van Aston Martin, waar hij dit jaar aan zijn eerste seizoen gaat beginnen. De Spanjaard ontving kort na de jaarwisseling een cadeau van zijn nieuwe werkgever en kosten noch moeite werden gespaard. Alonso ontving een peperdure Aston Martin DBX 707 ter waarde van zo'n €300.000,-.

Alonso gaat aankomend seizoen zijn debuut maken voor het team van Aston Martin en heeft alvast wat motivatie meegekregen van zijn nieuwe werkgever. Met een peperdure Aston Martin DBX 707 kreeg Alonso een warm welkom. De tweevoudig wereldkampioen was zelf ook erg onder de indruk van het cadeau. "Mijn verwachtingen zijn overtroffen. Droomauto", zo schrijft hij op Twitter bij een foto van zijn nieuwe speeltje. Dat Aston Martin niet op de centjes heeft gelet, blijkt wel als we het prijskaartje van de DBX 707 erbij pakken. In Nederland gaat het model voor een dikke 3 ton over de toonbank.

Aston Martin DBX 707 van 0 naar 100 in 3,3 seconden

Bij een Formule 1-coureur die ook nog eens tweevoudig wereldkampioen is, kun je niet aan komen zetten met een doorsnee bolide. Dus wat ligt er eigenlijk onder de motorkap van de DBX 707, die Alonso omschrijft als een "droomauto"? Deze SUV is voorzien van 707 pk en 900 Nm, waardoor hij een topsnelheid van 310 km/h kan halen. Het hart van de auto is de 4,0-liter V8 van Mercedes AMG, die een sprint van 0 naar 100 km/h weet te voltooien in amper 3,3 seconden. Hiermee is de DBX 707 sneller dan bijvoorbeeld de Lamborghini Ursus, die Aston Martin als hoofdconcurrent heeft aangewezen voor haar topversie van de SUV's.

V8 maakt brullende geluid dat Alonso in F1 zo mist

De 4,0-liter V8 kan Alonso waarschijnlijk wel bekoren, want deze motor kan met zowel een diep grommend tot een heftig brullend geluid op de proppen komen. Een geluid dat bij de hedendaagse Formule 1-auto's helaas niet meer te horen is.

