Maandag 2 januari 2023 21:42 - Laatste update: 21:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag lieten de geruchten weten dat Mercedes een oplossing voor het probleem porpoising gevonden heeft richting 2023 en de Grand Prix van China weer een optie is voor 2023, liet Nyck de Vries weten hoe Max Verstappen een rol speelde bij het verkrijgen van een stoeltje in de Formule 1, gaven we Angela Cullen wat aandacht en waren er bizarre beelden vanuit de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. Dit is de GPFans Recap van 2 januari.

Auto teamgenoten Coronel-broeders brandt volledig af in eerste spectaculaire Dakar-rally

Tim Coronel en Tom Coronel hebben hun eerste dag in de Dakar Rally van 2023 erop zitten. Het was een zware tocht voor het bekende tweetal, al kwamen ze uiteindelijk netjes als dertigste over de streep, een plek waar ze gezien het zware parcours vrede mee hadden. Voor teamgenoten van de Coronel-broeders liep de openingsetappe minder vrolijk af. Meer lezen? Klik hier!

Wie is Angela Cullen, de blonde dame naast Lewis Hamilton?

We zien haar tijdens alle raceweekenden in de paddock kort langs Lewis Hamilton voortbewegen: Angela Cullen. De blondine is vaak te zien tijdens de televisie-uitzendingen en lijkt een belangrijke rol te spelen in de carrière van de Britse coureur. Maar wie is zij nu eigenlijk precies en wat is toch die speciale band met Hamilton? Meer lezen? Klik hier!

'Mercedes heeft porpoising onder controle, gaat concept amper aanpassen'

Het seizoen 2022 is voor Mercedes niet verlopen zoals gepland, maar in 2023 is er genoeg reden om te denken dat er verbetering verwacht mag worden. Het team lijkt namelijk het grootste probleem van de auto opgelost en onder controle te hebben. Meer lezen? Klik hier!

De Vries pakte na advies Verstappen de telefoon: "Duurde nog geen drie minuten"

Nyck de Vries mag volgend seizoen zijn langverwachte droom om in de Formule 1 uit te komen eindelijk laten uitkomen, wanneer de Nederlander de kans krijgt om in te stappen bij het team van AlphaTauri. De Friese coureur neemt ons mee in het proces hoe het eraan toeging na de Grand Prix van Italië in Monza. Meer lezen? Klik hier!

'F1 en organisatie GP China toch weer in gesprek over race in 2023'

Begin december werd er door de Formule 1 op het oog definitief een streep gezet door de Grand Prix van China, die in 2019 voor het laatst verreden werd. De deur lijkt nu toch weer een beetje open te staan voor 2023. Meer lezen? Klik hier!

