Lars Leeftink

Maandag 2 januari 2023 17:21 - Laatste update: 17:23

Het seizoen 2022 is voor Mercedes niet verlopen zoals gepland, maar in 2023 is er genoeg reden om te denken dat er verbetering verwacht mag worden. Het team lijkt namelijk het grootste probleem van de auto opgelost en onder controle te hebben.

Het Italiaanse Formu1a.uno weet te melden dat het team van George Russell en Lewis Hamilton achter de oorzaak van porpoising is. Sterker nog: het team weet nu hoe ze het gestuiter op de rechte stukken kunnen controleren en zelfs voorkomen. De site weet te melden dat Mercedes in 2022 de W13 bewust op bepaalde circuits liet stuiteren om zo data te verzamelen. Mede daardoor kon het team gedurende het seizoen al verbeteren en updates brengen. Dit, in combinatie met de nieuwe reglementen rondom porpoising die tijdens de Grand Prix van Belgiƫ ingevoerd werden en een aanvullend pakket aan wijzigingen die vanaf 2023 gaan gelden, zorgt voor positiviteit bij Mercedes. De W14 lijkt dan ook niet af te gaan wijken van het concept waar Mercedes voor koos in 2022, maar zal beter afgesteld zijn op het voorkomen van porpoising.

2022

Het is welkom nieuws voor Toto Wolff en Mercedes, dat in 2022 aan het nieuwe tijdperk in de Formule 1 begon met de hoop dat ze net zo dominant konden zijn als in het vorige tijdperk. Porpoising bleek echter alles te verpesten voor Mercedes, maar ook voor McLaren, Aston Martin en Williams (teams met motoren van Mercedes). De motor bleek de meest betrouwbare te zijn van 2022, maar de W13 kon pas na de updates en de nieuwe reglementen rondom porpoising die vanaf de Grand Prix van Belgiƫ werden doorgevoerd, echt stabiel presteren. De auto werd sneller en Mercedes zou uiteindelijk de Grand Prix van Braziliƫ winnen met Russell. Het werd uiteindelijk een derde plaats voor Mercedes bij de constructeurs.

2023

In 2023 zullen de nieuwe reglementen omtrent porpoising in het voordeel van Mercedes werken, als de effecten van de reglementen die ingevoerd werden tijdens de Grand Prix van Belgiƫ een maatstaf zijn. De auto van Mercedes begon beter te lopen, terwijl het bij Ferrari allemaal wat minder ging. Red Bull bleek stabiel, maar die hebben een ander probleem richting 2023. Het team van Max Verstappen heeft 63% testtijd tot eind 2023, terwijl Mercedes 80% heeft. Verder gaat er bij Ferrari een nieuwe teambaas (Frederic Vasseur) beginnen aan een zware opdracht. Al het momentum lijkt dus bij Mercedes te liggen. Eind februari en begin maart zal duidelijk worden of Mercedes hier ook van geprofiteerd heeft.