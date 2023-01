Brian Van Hinthum

Nyck de Vries mag volgend seizoen zijn langverwachte droom om in de Formule 1 uit te komen eindelijk laten uitkomen, wanneer de Nederlander de kans krijgt om in te stappen bij het team van AlphaTauri. De Friese coureurs neemt ons mee in het proces hoe het eraan toeging na de Grand Prix van Italië in Monza.

Enkele maanden geleden had De Vries vermoedelijk in zijn stoutste dromen verwacht om volgend jaar volwaardig Formule 1-coureur te zijn, maar de afgelopen tijd is zijn carrière in een ongekende stroomversnelling terechtgekomen. De 27-jarige coureur kreeg tijdens de Grand Prix van Italië de uitgelezen kans om zijn kunsten aan de wereld te vertonen toen bleek dat Alex Albon wegens medische redenen verstek moest laten gaan tijdens het raceweekend op Monza. Die pakte hij dus - zoals bekend - met beide handen aan en inmiddels mag hij zich vanaf volgend seizoen AlphaTauri-coureur noemen.

Harde schijf

Zijn hele gevoel qua kansen kwam volledig op zijn kop te staan na de Grand Prix van Italië, toen hij in mocht vallen voor de zieke Alex Albon en knap in de punten finishte. "Na Monza had ik wel een nu of nooit-gevoel. Als ik eerlijk ben moet ik zeggen dat ik vorig jaar niet het beste van mezelf heb laten zien, buiten de Formule 1. Mijn grote doel was om mijn toekomst veilig te stellen. Ik was de manager van mijn eigen carrière. Een toekomst kun je niet bouwen op hoop, dus ik was met van alles bezig. Dat was heel vermoeiend en heeft impact gehad op mijn prestaties. Mijn vader zegt dan altijd: de harde schijf raakt overvol. Onbewust blijven zaken toch in je hoofd zitten", vertelt hij in De Telegraaf.

Dokter Marko

De Vries vervolgt. "Ik weet nog goed dat ik de dag erna met mijn vader naar het strand ging. Even de zee in en vervolgens een beetje voor ons uitstaren. Toen dacht ik: verdorie, dit is leuk en aardig allemaal, maar er moet nu wel actie worden ondernomen om dit om te zetten in iets concreets.” Dat deed De Vries dan ook, nadat hij van Max Verstappen het advies kreeg om Helmut Marko eens een belletje te doen ."Ik was tot en met 31 december een Mercedes-coureur en ik besefte dat veel mensen toen misschien nog dachten dat ik daar vast zou zitten. Ik belde Doktor Marko op en zei dat ik het belangrijk vond dat hij wist dat ik na het jaar kon gaan en staan waar ik wilde. Ik denk dat het gesprek nog geen drie minuten duurde en hij zei dat hij erop terug zou komen. Een uur later belde hij terug.”

