Maandag 2 januari 2023 11:40 - Laatste update: 11:43

Tim Coronel en Tom Coronel hebben hun eerste dag in de Dakar Rally van 2023 erop zitten. Het was een zware tocht voor het bekende tweetal, al kwamen ze uiteindelijk netjes als dertigste over de streep, een plek waar ze gezien het zware parcours vrede mee hadden. Voor teamgenoten van de Coronel-broeders liep de openingsetappe minder vrolijk af.

De Dakar Rally staat zoals elk jaar weer garant voor een hoop spektakel. Zoals gebruikelijk zijn de gebroeder Coronel erbij om mee te doen en ook dit jaar verschenen zij aan de aftrap voor de allereerste etappe van deze editie. De afgelopen dagen heeft het behoorlijk hard geregend, waardoor het zand in deze etappe behoorlijk zwaar was geworden. De Coronel-broeders kwamen uiteindleijk als dertigste over de streep. Zij moesten 34 minuten toegeven op etappe-winnaar Carlos Sainz, de vader van de Formule 1-coureur.

Vlammenzee

Zij kwamen in ieder geval over de steep. Dit in tegenstelling tot hun teamgenoten, Michel Kremer en Thomas de Bois. Na het passeren van de finish kregen de Coronel-broeders te horen dat de wagen van hun teamgenoten vlam had gevat na zeventig kilometer racen. Het betekende einde verhaal voor hun auto. De spectaculaire beelden liegen er overigens niet om. "Het is enorm beangstigend en verschrikkelijk voor het hele team, maar gelukkig wisten Michel en Thomas op tijd uit de wagen te komen", wordt er gereageerd. Check de beelden hieronder.

GPFans sprak recent met Tim Coronel in een speciaal eindejaarsgesprek om terug te blikken op het Formule 1-seizoen. Check de video hieronder.

