Verstappen en Kelly Piquet vieren Oud en Nieuw, Kox vertrekt bij Viaplay | GPFans Recap

Lars Leeftink

Zondag 1 januari 2023 21:44 - Laatste update: 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet pitreporter Stéphane Kox weten dat ze vertrekt bij Viaplay, vierde Max Verstappen samen met Kelly Piquet en familie Oud en Nieuw, nam Adrian Newey het op voor Verstappen en bedankte Verstappen uitgebreid zijn fans voor het seizoen 2022. Dit is de GPFans Recap van 1 januari 2023.

Stéphane Kox stopt als F1-pitreporter en vertrekt bij Viaplay

Stéphane Kox stopt als pitreporter bij de Formule 1. Ze heeft besloten haar contract niet te verlengen en vertrekt bij Viaplay, meldt De Telegraaf. Kox laat weten dat ze zich toch liever concentreert op haar rechtenstudie. Ze heeft zelf besloten om haar contract met de streamingsdienst die sinds afgelopen seizoen de tv-rechten voor de Formule 1 in handen heeft in Nederland, niet te verlengen. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen in dankwoord richting fans: "Ik ben iedereen dankbaar voor hun steun"

Max Verstappen heeft vlak voor de jaarwisseling een dankwoordje over voor zijn fans die ook in 2022 weer achter hem stonden. Deze fans zagen de Nederlander op dominante wijze tweevoudig wereldkampioen worden. Meer lezen? Klik hier!

In beeld: Zo hebben Verstappen en andere Formule 1-coureurs Oud en Nieuw gevierd

We laten 2022 achter ons en kijken vooruit naar 2023. Ook de coureurs in de Formule 1 hebben natuurlijk Oud en Nieuw gevierd. Dit is wat de atleten uit de koningsklasse ons lieten zien tijdens de jaarwisseling. Meer lezen? Klik hier!

Newey vergelijkt Verstappen met andere coureurs: "Max is niet zo extreem"

Adrian Newey is de technisch directeur van Red Bull Racing en de hoofdontwerper bij de Oostenrijkse renstal. Voordat Max Verstappen actief was in de Formule 1, werkte hij samen met viervoudig titelwinnaar in de koningsklasse Sebastian Vettel. Aan het eind van de vorige eeuw en begin deze eeuw was Newey werkzaam bij McLaren waar hij auto's ontwikkelde voor onder andere tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen. Hij vergelijkt Max met andere coureurs die hij is tegengekomen in zijn carrière als aerodynamicus. Meer lezen? Klik hier!

Wolff komt met wijze woorden in nieuwjaarsbericht: "Soms is het goed om fout te zitten"

Mercedes heeft een teleurstellend seizoen achter de rug. Teambaas Toto Wolff heeft echter goede hoop dat ze weer vooraan mee zullen vechten in 2023. Dat laat hij weten in een nieuwjaarsbericht van de Duitse renstal. Meer lezen? Klik hier!

