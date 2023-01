Vincent Bruins

Zondag 1 januari 2023 16:08 - Laatste update: 16:22

Adrian Newey is de technisch directeur van Red Bull Racing en de hoofdontwerper bij de Oostenrijkse renstal. Voordat Max Verstappen actief was in de Formule 1, werkte hij samen met viervoudig titelwinnaar in de koningsklasse Sebastian Vettel. Aan het eind van de vorige eeuw en begin deze eeuw was Newey werkzaam bij McLaren waar hij auto's ontwikkelde voor onder andere tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen. Hij vergelijkt Max met andere coureurs die hij is tegengekomen in zijn carrière als aerodynamicus.

"Het geweldige aan Max is dat je altijd weet waartoe de auto tot in staat is, omdat hij er altijd volledig in zit en precies tot aan de limiet pusht," vertelde Newey eerder. "Zijn feedback is goed, hij weet heel goed wat de banden aan het doen zijn en hoe hij ze moet managen. Ik denk dat zijn reputatie als wilde coureur oneerlijk is."

Artikel gaat verder onder video

Vettel, Häkkinen en Räikkönen

"Sebastian was zeer, zeer gedetailleerd in zijn analyse na de sessies. De debriefing duurde best lang," ging de Brit verder in zijn interview met The Race. "Seb bleef tot laat in de avond op, bekeek on-boardvideo's, nam de data door en besprak het met zijn engineer. Dat is wat voor hem werkte, ik bedoel het niet als kritiek. Max is niet zo extreem, hij zit er een beetje tussen in. Bij de Finnen zoals Mika en Kimi [Räikkönen] was de debriefing ongeveer vijf woorden en dat was dan ook het laatste wat je van ze zou zien! Mika in het bijzonder, waar ik vrij nauw mee hem samengewerkt, en wat minder met Kimi. Als je eenmaal de tijd nam om zijn taal te begrijpen, aangezien hij dingen anders beschreef dan de typische Engelstalige coureur, hoewel hij kort en bondig was, kon hij heel goed aangeven wat hij nodig had om sneller te gaan."

OOK INTERESSANT: De Vries gaf Formule 1-droom nooit op: "Ik ben vier keer afgewezen afgelopen seizoen"

Ricciardo

"Aan de andere kant heb je soms coureurs die de hele rond eindeloos met je aan het kletsen zijn," sloot Newey af. "Tegen de tijd dat je bij bocht 17 bent, ben je bocht 2 alweer vergeten of ben je zelfs in slaap gevallen. Daniel [Ricciardo] en Max lijken veel op elkaar wat betreft feedback en benadering van de debriefing. Ze zijn goed in wat ze doen, omdat ze zich concentreren op de dingen die belangrijk zijn om te weten. Ze zijn blij, als je met vragen komt waar je even goed voor kan zitten en uitleggen. Ze zijn erg gemakkelijk om mee te werken."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)