Verstappen blij met De Vries in Red Bull-familie, Newey overwoog vertrek naar Ferrari | GPFans Recap

Zondag 25 december 2022 21:57

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De wereld van de Formule 1 staat ook op eerste kerstdag niet stil. Zo liet Mario Andretti weten twee coureurs op het oog te hebben, als Andretti Autosport wordt toegelaten in de koningsklasse. Romain Grosjean vertelt in een interview met GPFans dat hij denkt dat er volgend jaar kopieën van de Red Bull RB18 op de grid zullen staan. Pierre Gasly is Red Bull ondertussen dankbaar voor de rol die het team heeft gespeeld in zijn carrière. De Fransman is nu vertrokken naar Alpine. Aston Martin-ambassadeur Pedro de la Rosa vertelt over het tekenen van Fernando Alonso bij het Britse team. Max Verstappen laat weten blij te zijn om Nyck de Vries te mogen verwelkomen binnen de Red Bull-familie. Adrian Newey legt uit waarom hij in 2014 overwoog om te vertrekken naar Ferrari.

Andretti onthult welke coureurs hij op het oog heeft als team wordt toegelaten in F1

Het team van Andretti Autosport is nog niet eens officieel toegelaten in de Formule 1, maar Mario Andretti, wereldkampioen van 1978 en vader van teambaas Michael, heeft al twee coureurs op het oog. Dat laat de in Italië-geboren Amerikaan weten in een gesprek met SoyMotor. Meer lezen? Klik hier!

Grosjean: "Volgend jaar veel meer auto's die op Red Bull gaan lijken"

Romain Grosjean voorspelt dat er volgend jaar meerdere kopieën van de RB18 op de startgrid zullen staan. De wagen van Red Bull Racing bleek in het eerste jaar van het nieuwe reglement over het snelste concept te beschikken en de Fransman verwacht daarom dat meerdere teams dezelfde kant op zullen gaan ontwikkelen. In gesprek met GPFans legt Grosjean het uit: "Ik denk dat iedereen op de een of andere manier Red Bull gaat kopiëren, want het was de beste auto in de race. Ferrari was misschien iets sneller in de kwalificatie, maar Red Bull was de beste auto in de race. Dat is waarom je er een kopie van wil maken." Meer lezen? Klik hier!

Gasly prijst rol Red Bull in overstap naar Alpine: "Dankbaar dat ze het begrepen"

De 26-jarige Pierre Gasly zal volgend seizoen voor het eerst in zijn Formule 1-carrière niet onder de vlag van Red Bull racen. De Fransman komt volgend jaar uit voor Alpine en was toe aan een nieuwe uitdaging. Ondanks dat Gasly nog een contract op zak had bij AlphaTauri, werkte Red Bull mee aan de transfer en daar is de Fransman dankbaar voor. In een gesprek met GPFans aan het einde van het seizoen, zei Gasly over zijn laatste periode bij AlphaTauri: "Toen ik naar de Formule 1 kwam [en] toen ik terugkwam van Red Bull, probeerde ik de best mogelijke rol als Red Bull-ambassadeur uit te voeren." Wel was hij uitgespeeld bij het opleidingsteam: "Het was gewoon gezond verstand om te zeggen: nu moeten we dit wel afsluiten. Geef me een kans om verder te gaan met mijn eigen carrière en natuurlijk weten we dan niet hoe de toekomst uit zal gaan pakken. Maar we zijn niet op verkeerde voet geëindigd." Meer lezen? Klik hier!

De La Rosa zag snel handelen van Aston Martin: "Binnen paar dagen Alonso aangetrokken"

Voormalig Formule 1-coureur en ambassadeur van Aston Martin, Pedro de la Rosa, onthult dat het aantrekken van Fernando Alonso allemaal last minute werk was. Het aangekondigde afscheid van Sebastian Vettel kwam voor het team ook als een verrassing en dus moest de renstal snel handelen om zich te verzekeren van de tweevoudig kampioen. De La Rosa verwacht dat Alonso en Lance Stroll een prima duo zullen gaan vormen. "We mogen de snelheid en de ervaring van Stroll niet onderschatten. Dit wordt zijn zevende seizoen, dus ik denk al met al dat ze een goed rijdersduo gaan vormen en dat ze prima met elkaar kunnen opschieten", zo legt hij bij Motorsport.com uit. Bij Alpine leek er soms wat frictie te zijn tussen de Spanjaard en Esteban Ocon: "De relatie met je teamgenoot hangt uiteindelijk niet alleen af van het team, maar ook van de coureurs zelf en het onderlinge respect." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen blij met De Vries als onderdeel van de Red Bull-familie: "Het is te gek"

Aankomend seizoen zal er voor het eerst sinds lange tijd weer twee Nederlanders in de Formule 1 actief zijn. Max Verstappen gaat bij Red Bull Racing op jacht naar zijn derde wereldtitel, terwijl Nyck de Vries bij zusterteam AlphaTauri kan laten zien wat hij kan. De tweevoudig kampioen is blij dat De Vries eindelijk de Formule 1 heeft gehaald, hij kent de voormalige Formule E-kampioen namelijk erg goed. href="https://www.gpfans.com/nl/f1-nieuws/98489/verstappen-blij-dat-de-vries-onderdeel-wordt-van-red-bullfamilie/">Meer lezen? Klik hier!

Newey stond op het punt Red Bull te verlaten voor Ferrari: "We zaten vast met slechte motor"

Adrian Newey, de hoofdontwerper van dertien auto's die wereldkampioenschappen in de Formule 1 hebben behaald en al langer dan een decennium werknemer is bij Red Bull Racing, heeft laten weten een demotiverende periode te hebben meegemaakt aan het begin van het hybride-tijdperk in 2014. Terwijl Mercedes onverslaanbaar leek, zat de Oostenrijkse renstal vast aan een deal met Renault die niet de beste power units leverde. Meer lezen? Klik hier!