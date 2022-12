Vincent Bruins

Zondag 25 december 2022 20:52 - Laatste update: 21:19

Adrian Newey, de hoofdontwerper van dertien auto's die wereldkampioenschappen in de Formule 1 hebben behaald en al langer dan een decennium werknemer is bij Red Bull Racing, heeft laten weten een demotiverende periode te hebben meegemaakt aan het begin van het hybride-tijdperk in 2014. Terwijl Mercedes onverslaanbaar leek, zat de Oostenrijkse renstal vast aan een deal met Renault die niet de beste power units leverde.

Newey ging vanaf 1988 aan de slag in de Formule 1 bij March en Leyton House, maar de aerodynamicus maakte na drie jaar al de overstap naar Williams. Daar ontwierp hij de auto's waarmee het Britse team de constructeurstitels won in 1992, 1993, 1994, 1996 en 1997. Hij voelde zich na 1995 echter niet meer helemaal welkom bij Williams na het verliezen van het kampioenschap aan Michael Schumacher en Benetton. Hij vertrok in 1997 naar McLaren waar Mika HƤkkinen mede dankzij Newey twee kampioenschappen op zijn naam kon schrijven. Hij zocht vanaf 2001 alweer naar een nieuw team voor een nieuwe uitdaging en in 2006 werd hij bij Red Bull aangenomen. De energydrankfabrikant won van 2010 tot en met 2013 de constructeurs- en rijderskampioenschappen met Sebastian Vettel, voordat het hybride-tijdperk aanbrak.

Gedesillusioneerd

Newey dacht er zelfs over na in 2014 met pensioen te gaan, gedemotiveerd door hoe goed de Mercedes-power unit was vergeleken met de Renault-motoren die in de Red Bull-bolides zaten: "Destijds was ik behoorlijk gedesillusioneerd door het hele gebeuren," begon hij tegenover The Race. "Om eerlijk te zijn was het in zoverre... Natuurlijk ging ik bijna naar Ferrari, maar ik deed dat toch niet en dat maakte er een beetje deel van uit... Maar bovenal, hoewel ik mij gelukkig voelde bij Red Bull en niet graag van team had willen veranderen, was het enige dat me ertoe had aangezet om over het verplaatsen naar een ander team na te denken, was dat we vastzaten met een slechte motor."

Marketing

"We hadden een leverancier die meer geĆÆnteresseerd was in de marketing rondom het feit dat ze in F1 zaten dan daadwerkelijk competitief zijn," vertelde Newey verder over Renault. "Als je een partner hebt die aan komt zetten met een power unit die onder het niveau ligt van die van de concurrentie, maar wel het verlangen en de wil toont om vooruitgang te boeken, dan accepteer je dat. Als [een motorleverancier] echt niet inziet dat ze achterlopen en niet geĆÆnteresseerd lijken te zijn om er iets aan te doen, dan is dat veel moeilijker. Op die manier verloor ik de motivatie. Ik genoot nog steeds van F1, maar niet zoals eerder."