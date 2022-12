Remy Ramjiawan

De 26-jarige Pierre Gasly zal volgend seizoen voor het eerst in zijn Formule 1-carrière niet onder de vlag van Red Bull racen. De Fransman komt volgend jaar uit voor Alpine en was toe aan een nieuwe uitdaging. Ondanks dat Gasly nog een contract op zak had bij AlphaTauri, werkte Red Bull mee aan de transfer en daar is de Fransman dankbaar voor.

De enkelvoudig Grand Prix-winnaar heeft voor beide teams van Red Bull in de Formule 1 gereden. In 2019 kreeg Gasly de kans naast Max Verstappen bij het topteam, maar kon hij de torenhoge verwachtingen niet waarmaken. Ondanks de tegenvallende periode, behield de Oostenrijkse renstal het Franse talent in de koningsklasse, door hem terug te stallen bij het opleidingsteam. Een directe terugkeer bij Red Bull zat er niet meer in, want Sergio Pérez is tot het einde van 2024 aan de renstal verbonden en dus koos Gasly voor het Franse Alpine.

In een gesprek met GPFans aan het einde van het seizoen, zei Gasly over zijn laatste periode bij AlphaTauri: "Toen ik naar de Formule 1 kwam [en] toen ik terugkwam van Red Bull, probeerde ik de best mogelijke rol als Red Bull-ambassadeur uit te voeren." Wel was hij uitgespeeld bij het opleidingsteam: "Het was gewoon gezond verstand om te zeggen: nu moeten we dit wel afsluiten. Geef me een kans om verder te gaan met mijn eigen carrière en natuurlijk weten we dan niet hoe de toekomst uit zal gaan pakken. Maar we zijn niet op verkeerde voet geëindigd."

Iedereen is blij

De Fransman had nog een contract op zak bij AlphaTauri en ondanks die overeenkomst wilde Red Bull meewerken. Juist die houding prijst de Fransman: "De relatie is waarschijnlijk beter dan ooit, en ik ben dankbaar dat ze het begrepen omdat ik een contract had. Ze hadden gewoon kunnen zeggen: 'Oké luister, je bent gecontracteerd en helaas blijf je hier. Maar zo was het niet. Hij [Franz Tost] begreep dat dit voor mij persoonlijk belangrijk was en uiteindelijk is het een win-win situatie geworden. Zij investeerden in mijn carrière, ze kregen hun rendement en ik ben blij, Red Bull is blij, Alpine is blij. We hebben een goede deal gevonden voor iedereen."