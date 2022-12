Andretti onthult welke coureurs hij op het oog heeft als team wordt toegelaten in F1

Vincent Bruins

Zondag 25 december 2022 08:09

Het team van Andretti Autosport is nog niet eens officieel toegelaten in de Formule 1, maar Mario Andretti, wereldkampioen van 1978 en vader van teambaas Michael, heeft al twee coureurs op het oog. Dat laat de in Italië-geboren Amerikaan weten in een gesprek met SoyMotor.

Afgelopen februari kondigde de succesvolle racefamilie aan zich te hebben aangemeld om het elfde team in de Formule 1 te worden. CEO Stefano Domenicali heeft sindsdien al vaker gezegd tevreden te zijn met de tien teams die op dit moment in de koningsklasse deelnemen. F1 concentreerde zich vooral op de automerken, zoals de toekomstige samenwerking tussen Audi en Sauber en de in duigen gevallen deal tussen Porsche en Red Bull Racing. Ondertussen bouwt Andretti Autosport een compleet nieuw hoofdkantoor om zich voor te bereiden op een mogelijke intrede in de Formule 1. Michael Andretti vertelde twee weken terug nog erg dichtbij te zijn.

Alonso en Herta

"Een van de coureurs waarvan we met 99% zekerheid durven te zeggen dat hij in het team zal zitten is Colton Herta," aldus Mario Andretti. "Hij heeft echter wel iemand met meer ervaring aan zijn zijde nodig. Dit zou het team veel completer maken en dat is wat nu wordt besproken als onderdeel van het plan. Het belangrijkste doel is om een zeer ervaren coureur naast een nieuw talent te hebben en om ten minste een Noord-Amerikaanse coureur in het team te hebben." Toen hem werd gevraagd of Alonso een van de kandidaten is, antwoordde Mario: "Het is natuurlijk heel goed mogelijk. Zijn ervaring is onberekenbaar en het zou geweldig zijn voor ons, dus we gaan het zien. Ik denk dat hij wil blijven racen en hij is nog steeds in zijn beste jaren."