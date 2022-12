Remy Ramjiawan

Zondag 25 december 2022 14:53 - Laatste update: 14:54

Voormalig Formule 1-coureur en ambassadeur van Aston Martin, Pedro de la Rosa, onthult dat het aantrekken van Fernando Alonso allemaal last minute werk was. Het aangekondigde afscheid van Sebastian Vettel kwam voor het team ook als een verrassing en dus moest de renstal snel handelen om zich te verzekeren van de tweevoudig kampioen.

Vettel trapte Silly Season in augustus af door aan te kondigen dat het 2022-seizoen zijn laatste jaar in de koningsklasse zou worden. Alonso was nog altijd niet zeker van een zitje voor volgend jaar en op dat moment leek het erop of de Spanjaard weliswaar een contractverlenging kreeg bij Alpine, maar over de looptijd hadden de twee partijen nog geen akkoord bereikt. Alonso voelde aan dat hij op den duur vervangen zou worden door Oscar Piastri, die achter de schermen al een contract op zak had van McLaren. Uiteindelijk leverde de transfersoap een vacant zitje bij Alpine op, die Pierre Gasly inmiddels heeft ingenomen.

Rijdersduo

De La Rosa is als ambassadeur van Aston Martin binnengehaald en hij verwacht dat Alonso en Lance Stroll een prima duo zullen gaan vormen. "We mogen de snelheid en de ervaring van Stroll niet onderschatten. Dit wordt zijn zevende seizoen, dus ik denk al met al dat ze een goed rijdersduo gaan vormen en dat ze prima met elkaar kunnen opschieten", zo legt hij bij Motorsport.com uit. Bij Alpine leek er soms wat frictie te zijn tussen de Spanjaard en Esteban Ocon: "De relatie met je teamgenoot hangt uiteindelijk niet alleen af van het team, maar ook van de coureurs zelf en het onderlinge respect."

Sebastian Vettel

Overstap naar Aston Martin

De renstal van zakenman Lawrence Stroll moest snel handelen toen Vettel zijn pensioen had aangekondigd: "Het begon allemaal met Vettels pensioen, wat een gat achterliet. Binnen een paar dagen hebben ze Alonso aangetrokken." Wie nu initieel de vervanger zou gaan worden van Vettel, dat is niet bekend, maar Alonso stond eigenlijk ook niet in de planning. "Dat was eigenlijk niet het plan, maar na Vettels bekendmaking is het contract gehaast in een paar uur opgesteld", aldus De La Rosa.