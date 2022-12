Remy Ramjiawan

Romain Grosjean voorspelt dat er volgend jaar meerdere kopieën van de RB18 op de startgrid zullen staan. De wagen van Red Bull Racing bleek in het eerste jaar van het nieuwe reglement over het snelste concept te beschikken en de Fransman verwacht daarom dat meerdere teams dezelfde kant op zullen gaan ontwikkelen.

In 2022 werden de nieuwe generatie Formule 1-auto's geïntroduceerd. Een jaartje later dan de bedoeling was, kwamen de teams met hun nieuwe wapenfeit. De drie topteams kozen allemaal voor een ander concept. Het grote optische verschil waren vooral de sidepods. De F1-75 had radicale golfbewegingen verwerkt in de sidepods, de RB18 had een hangende variant bedacht en bij Mercedes was het de bedoeling dat de sidepods zo goed als waren verdwenen. Uiteindelijk wist Red Bull het constructeurskampioenschap naar zich toe te trekken en Grosjean verwacht daarom dat de teams het concept van de Oostenrijkers zullen overnemen.

Kopie

In gesprek met GPFans legt Grosjean het uit: "Ik denk dat iedereen op de een of andere manier Red Bull gaat kopiëren, want het was de beste auto in de race. Ferrari was misschien iets sneller in de kwalificatie, maar Red Bull was de beste auto in de race. Dat is waarom je er een kopie van wil maken." Toch is het kopiëren niet eenvoudig en een garantie op succes is er niet, daarnaast kost het ook veel tijd. Aston Martin nam tijdens het Grand Prix-weekend in Spanje in 2022 een flinke update mee, waar destijds gekscherend over werd gezegd dat de bolide de groene Red Bull zou zijn. Toch kon het team pas na de zomerstop echt de vruchten plukken van het nieuwe ontwerp.

Wel moet Grosjean toegeven dat een kopie maken eenvoudig lijkt, maar toch niet zo makkelijk is. "Je hebt natuurlijk je eigen beperkingen. Het zijn niet allemaal dezelfde power units bijvoorbeeld, dus met sommige dingen kun je niet dezelfde kant op gaan", zo legt hij uit. Ondanks de verschillen verwacht hij toch veel herkenbare wagens in 2023: "Maar ik denk dat we volgend jaar veel auto’s gaan zien die meer op de Red Bull gaan lijken."