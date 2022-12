Verstappen nummer één in Britse verkiezing, vader Jos bekritiseert Henk Spaan | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Donderdag 22 december 2022 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het gaat de laatste dagen veelvuldig over Max Verstappen. Zoals altijd worden aan het einde van het jaar de nodige verkiezingen gedaan en de wereldkampioen valt veelvuldig in de prijzen. Nadat de wereldkampioen op woensdag al uitgeroepen werd tot Sportman van het Jaar, bleek donderdag dat de Limburger door Autosport uitgeroepen werd tot beste coureur van 2022. Jos Verstappen had op zijn beurt het nodige te zeggen over kritiek op de uitverkiezing van zijn zoon.

Horner ziet Red Bull veel kosten maken: "Voor FIA fiscaal een goed jaar"

Christian Horner stoort zich aan het feit dat Red Bull Racing enorm veel geld moet afstaan aan de Formule 1. De kosten lopen, zeker na een succesvol seizoen, enorm op voor het team van Max Verstappen. Red Bull scoorde in 2022 enorm veel punten als team, en per punt moet het team geld afstaan aan de Formule 1. Dankzij de dominantie van het team is dat dit seizoen enorm veel.

Ricciardo niet de oplossing? "Hij is niet de toekomst van Red Bull"

Volgens David Croft is Daniel Ricciardo voor de toekomst van Red Bull Racing niet het antwoord waar ze naar op zoek zijn en is Max Verstappen al bezig met het moment dat hij gaat stoppen. Ricciardo keer in 2023 terug om achter Sergio Pérez en Verstappen de derde coureur van het team te zijn.

Verstappen in Brits tijdschrift uitgeroepen tot beste coureur van 2022

Het blijft prijzen en uitverkiezingen regenen voor Max Verstappen. Daar waar de Nederlander eerder al onder meer uitgekozen werd tot Sportman van het Jaar, is nu ook bekend geworden dat de regerend wereldkampioen de lijst met de vijftig beste coureurs van 2022, gekozen door Autosport, aanvoert.

Hamilton wil in 2023 voor zijn achtste titel gaan, maar is dit realistisch?

Lewis Hamilton is sinds eind 2020 al op jacht naar zijn achtste wereldtitel, waardoor hij alleen bovenaan de lijst met meeste titels in de Formule 1 zou komen te staan. In 2023 gaat de Brit een nieuwe poging wagen om Max Verstappen uit te dagen en Michael Schumacher achter zich te laten. Maar krijgt hij deze kans ook?

Jos Verstappen neemt Henk Spaan de maat: "Jij hebt totaal geen verstand van sport"

Max Verstappen werd woensdag voor het tweede jaar op rij uitverkozen tot Sportman van het Jaar in Nederland, een prestigieuze onderscheiding. Niet iedereen was het echter helemaal eens met de uitverkiezing van de Formule 1, zo uitte sportjournalist Henk Spaan zijn kritiek. Jos Verstappen dient de journalist op zijn beurt van repliek.