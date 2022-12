Brian Van Hinthum

Het blijft prijzen en uitverkiezingen regenen voor Max Verstappen. Daar waar de Nederlander eerder al onder meer uitgekozen werd tot Sportman van het Jaar, is nu ook bekend geworden dat de regerend wereldkampioen de lijst met de vijftig beste coureurs van 2022, gekozen door Autosport, aanvoert.

Verstappen heeft met een overwinning op het Yas Marina Circuit zijn beste seizoen in de Formule 1 weten af te sluiten met overwinning nummer vijftien van dit seizoen. De Nederlander was eigenlijk het hele weekend weer oppermachtig op het circuit waar hij zich in 2021 voor het eerst tot wereldkampioen wist te kronen. Het was de kers op de taart een op rolletjes verlopen seizoen, waarin hij zich al in Japan met nog vier races te gaan tot kampioen wist te kronen.

Indrukwekkend

Daarmee wist Verstappen de kroon te zetten op een op rolletjes verlopen seizoen. Na het binnenhalen van de eerste wereldtitel, bleek dit jaar hoe volwassen de man uit Hasselt was geworden. Na een stroeve start wist Verstappen uiteindelijk vijftien van de 22 races op zijn naam te schrijven: een record. De dominantie waarmee de Limburger zijn races afwerkte, heeft over de hele wereld indruk gemaakt. Binnen Nederlander werd de Red Bull-coureur op woensdag al voor het tweede jaar op rij uitverkozen tot Sportman van het Jaar.

Nummer één

Ook in het buitenland kan de Nederlander rekenen op de waardering die hij verdient, zelf in het Lewis Hamilton-gekke Groot-Brittannië. Autosport stelt zoals elk jaar een lijst met de vijftig beste coureurs ter wereld op, waarbij alle raceklassen meegenomen worden. Dit jaar heeft men besloten om Verstappen uit te roepen tot nummer één, waarmee hij afrekent met Charles Leclerc op de tweede plek. Kalle Rovanperä, kampioen in het World Rally Championship, completeert de top drie. Hamilton moet het het doen met 'slechts' een vierde plek. Verstappen's teamgenoot, Sergio Pérez, moet het doen met een achttiende stek.