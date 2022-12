Vettel onthult terugkeer achter het stuur, Kelly Piquet open over F1-paddock | GPFans Recap

Lars Leeftink

Woensdag 21 december 2022 21:41 - Laatste update: 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Sebastian Vettel weten dat hij begin januari samen met Mick Schumacher alweer achter het stuurt gaat zitten, besprak Kelly Piquet hoe haar relatie is met de F1-paddock, liet Helmut Marko weten dat Red Bull het aan twee factoren te danken heeft dat het in 2022 domineerde en was de Oostenrijker ook duidelijk over AlphaTauri. Dit is de GPFans Recap van 21 december.

Vettel en Schumacher samen in actie tijdens Race of Champions

Sebastian Vettel en Mick Schumacher gaan voor Team Duitsland racen in de Race of Champions die in januari plaats gaat vinden. De twee coureurs gaan voor het derde jaar op rij samenwerken om hun land voor het eerst sinds 2018 terug naar de top van het klassement te brengen.

Piquet legt band met Formule 1-paddock uit: "Weet wat die jongens meemaken"

Voor Kelly Piquet is de Formule 1-paddock geen onbekende wereld. De dochter van drievoudig Formule 1-wereldkampioen Nelson Piquet sr. is tegenwoordig de vriendin van Max Verstappen en bij Vogue legt ze haar affiniteit met de Formule 1 uit.

Marko dankt nieuw reglement en Newey: "Anders was het een probleem geweest"

Helmut Marko zag het nieuwe reglement waardoor porpoising in 2022 weer een begrip werd in het voordeel van Red Bull Racing uitpakken. Daar waar Mercedes zoekende was en Ferrari veel last had van porpoising, ging het Red Bull prima af. Dit is volgens Marko te danken aan één man: Adrian Newey.

'Ferrari ziet af van inzetten veto tegen Red Bull Powertrains'

Ferrari heeft nog altijd moeite met de manier waarop Red Bull Powertrains binnen de sport wordt gezien, maar zal volgens Formu1a.uno geen gebruik maken van haar veto-recht. De nieuwe motorafdeling van Red Bull wordt beschouwd als nieuwkomer in de Formule 1, maar inmiddels is bekend dat Honda tot en met 2025 achter de schermen mee blijft helpen en dus vindt Ferrari die status niet helemaal passen.

Marko hard voor AlphaTauri: "Ze maakten veel fouten qua strategie"

Hoewel bij Red Bull na 2022 alles koek en ei lijkt te zijn, beleefde de tweede formatie van het energiedrankjesmerk een jaar om heel snel te vergeten. AlphaTauri finishte afgelopen seizoen op de negende plek en dus moet het absoluut beter bij de aanstaande werkgever van Nyck de Vries. Zo ziet ook Helmut Marko.