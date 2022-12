Lars Leeftink

Woensdag 21 december 2022 14:51 - Laatste update: 14:53

Helmut Marko zag het nieuwe reglement waardoor porpoising in 2022 weer een begrip werd in het voordeel van Red Bull Racing uitpakken. Daar waar Mercedes zoekende was en Ferrari veel last had van porpoising, ging het Red Bull prima af. Dit is volgens Marko te danken aan één man: Adrian Newey.

Newey heeft namelijk al zoveel ervaring in de sport als het aankomt op het ontwerpen van auto's dat hij de laatste keer dat porpoising F1 domineerde ook heeft meegemaakt. Deze kennis zorgde ervoor dat Red Bull begin 2022 meteen goed zat. Max Verstappen werd mede hierdoor met een record aantal punten en overwinningen wereldkampioen, terwijl Red Bull voor het eerst sinds 2013 weer het kampioenschap bij de constructeurs kon vieren.

In gesprek met Auto, Motor und Sport vertelt Marko over het voordeel dat Red Bull dankzij de nieuwe reglementen had ten opzichte van de twee concurrenten. “Als de oude regelgeving was blijven bestaan, zou dat een probleem zijn geweest. Op deze manier konden mensen als Adrian Newey of Rob Marshall hun tientallen jaren ervaring [ook met porpoising] gebruiken. Ze herkennen de valkuilen en de zwakke punten in de regelgeving, ze weten waar ze moeten beginnen en welke richting ze in moeten gaan.”

Of Red Bull in 2023 weer zo zal domineren als in 2022, is afwachten. Feit is wel dat het team in 2022 op dominante wijze beide kampioenschappen won en de coureurs van Ferrari ver achter zich liet. Zelfs regelwijzigingen gedurende het seizoen zorgde er niet voor dat Red Bull wegzakte. Sterker nog: daar waar Mercedes wel profiteerde van de nieuwe regels omtrent porpoising die vanaf de GP in België werden doorgevoerd, werden de prestaties van Ferrari vanaf dat moment juist minder. Beide teams zullen erop gebrand zijn om in 2023 revanche te nemen.