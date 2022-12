Remy Ramjiawan

Voor Mercedes-coureur George Russell was het 2022-seizoen een erg leerzaam jaar, waarin hij Lewis Hamilton van dichtbij heeft kunnen zien. Ondanks dat er weinig verrassingen voor de 24-jarige Engelsman waren, moet hij erkennen dat hij enkele kwaliteiten nog niet eerder had gezien.

Voorafgaand aan het seizoen was de line-up van Mercedes er eentje om naar uit te kijken. Met Russell heeft het Duitse team de ster van de toekomst weten vast te leggen en met Hamilton heeft het team een bewezen kampioen aan boord. Het lag dus in de lijn der verwachting dat de twee heren dit jaar zouden gaan uitmaken, wie de nummer één positie binnen het team zou gaan verwerven, maar door de problemen met de W13, lag de focus op hele andere zaken. Op de website van Mercedes gaat Russell in op de 'harmonieuze' relatie die hij met zijn teamgenoot heeft.

Voorkennis

Voordat Russell de stap naar Mercedes maakte, werd hij gestald bij Williams. Als Mercedes-junior waren de banden met het topteam echter erg warm en veelvuldig was hij dan ook te zien met teambaas Toto Wolff. Ook achter de schermen bij Mercedes was Russell aanwezig en de omgang tussen Hamilton en het team kon hij op die manier goed in kaart brengen. Dit seizoen was hij voor het eerst fulltime-coureur bij de renstal uit Brackley en daardoor heeft hij zijn teamgenoot op een andere manier leren kennen.

Moraal

"Wat de meeste indruk op me heeft gemaakt bij Lewis is te zien hoe hij met het team werkt, hoe hij het beste haalt uit de mensen om hem heen, hoe hij het moraal hoog blijft houden wanneer de momenten moeilijk zijn en uiteindelijk wat ik al wist, is hoe verdomd snel hij is en hoe moeilijk het is om teamgenoten te zijn met iemand als hem", aldus de 24-jarige Mercedes-coureur.