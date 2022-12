Remy Ramjiawan

Ferrari heeft nog altijd moeite met de manier waarop Red Bull Powertrains binnen de sport wordt gezien, maar zal volgens Formu1a.uno geen gebruik maken van haar veto-recht. De nieuwe motorafdeling van Red Bull wordt beschouwd als nieuwkomer in de Formule 1, maar inmiddels is bekend dat Honda tot en met 2025 achter de schermen mee blijft helpen en dus vindt Ferrari die status niet helemaal passen.

Eind november werd bekend dat Ferrari aan het overwegen was om haar veto-recht in te zetten tegen de status van Red Bull Powertrains. Het idee is volgens de Italianen vrij simpel. Zo heeft Red Bull volgens Ferrari het voordeel om te profiteren van de samenwerking met Honda en mag het daarom niet worden gezien als nieuwkomer. De status nieuwkomer biedt namelijk een aantal voordelen. Het budgetplafond ligt iets hoger en een nieuwe fabrikant krijgt meer testuren in de fabriek. Ondanks dat Ferrari zich daar niet in kan vinden, zal het geen gebruik maken om de plannen te dwarsbomen, zo meldt de Italiaanse media.

Uitblijven inschrijving

Het Italiaanse merk heeft zichzelf nog niet ingeschreven, als motorfabrikant vanaf 2026. De deadline voor nieuwkomers lag initieel op 15 oktober, maar werd met één maand verlengd, om iets meer ademruimte te geven. Voor bestaande motorfabrikanten geldt die deadline echter niet. Ferrari is het enige team, van de bestaande motorleveranciers, die zich officieel nog niet heeft ingeschreven, al lijkt dit slechts een kwestie van tijd te zijn. Audi, Honda, Red Bull Powertrains, Renault en Mercedes staan inmiddels al wel op het startbewijs van 2026.

Veto

Mocht het Italiaanse team daadwerkelijk haar veto-recht achterwege laten, dan kan het Powertrains-project van Red Bull doorgang vinden. Het blijft nog wel de vraag in hoeverre Ferrari haar onvrede over de samenwerking zal blijven uiten en welke andere mogelijkheden het team gaat aangrijpen, om de in hun ogen oneerlijk situatie, te verhelpen.