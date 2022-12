Redactie

Woensdag 21 december 2022 11:31 - Laatste update: 11:35

Voor Kelly Piquet is de Formule 1-paddock geen onbekende wereld. De dochter van drievoudig Formule 1-wereldkampioen Nelson Piquet sr. is tegenwoordig de vriendin van Max Verstappen en bij Vogue legt ze haar affiniteit met de Formule 1 uit.

Niet alleen Piquet senior was actief in de koningsklasse. Ook de broer van Kelly, Nelson Piquet junior heeft de nodige meters in de Formule 1 gemaakt. Vanaf 2008 tot en met halverwege 2009 was de Braziliaan in dienst van Renault. Het meest memorabele moment zal toch wel de crash in Singapore zijn. Daarmee wist Piquet zijn toenmalige teamgenoot, Fernando Alonso, de wedstrijd te laten winnen. Het kwam allemaal naar buiten toen de Braziliaan aan de kant werd gezet bij Renault en crashgate zou nog een flinke staart krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Vertrouwd

De vriendin van Verstappen is zo nu en dan tijdens de Formule 1-weekenden te zien in de paddock en ze legt haar band met de racewereld uit. "Ik was altijd erg betrokken bij mijn broers carrière. Ik heb de ups en downs meegemaakt, gezien wat de druk met iemand doet. Deze wereld is zo vertrouwd voor mij, ik weet wat die jongens meemaken", zo legt ze uit.

Samen met Verstappen voedt ze dochter Penelope op. Het driejarige dochtertje heeft als vader Daniil Kvyat en hoewel Piquet nu weer een vriendje in de racewereld heeft, benadrukt ze dat dit niet bewust is gebeurd. "Maar ik heb echt wel vriendjes buiten de racewereld gehad! Mijn langste relatie was met iemand uit de financiële wereld, dus ik weet dat er meer is dan de track", aldus Piquet.

Prinsesje van de track

Verstappen was als klein jongetje vaak terug te vinden op de paddock, als zoon van Jos Verstappen. Het loopt parallel aan de ervaringen van Piquet. Die was zelf als vijfjarige ook vaak terug te vinden op de paddock: "Ik liep te dollen, speelde met de monteurs. Er is een heel leuk videofilmpje waarin ik over de pit lane loop met een broodje in mijn ene hand en iets te drinken in mijn andere, met mijn haar tot mijn billen. Het prinsesje van de track."