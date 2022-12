Brian Van Hinthum

Hoewel bij Red Bull na 2022 alles koek en ei lijkt te zijn, beleefde de tweede formatie van het energiedrankjesmerk een jaar om heel snel te vergeten. AlphaTauri finishte afgelopen seizoen op de negende plek en dus moet het absoluut beter bij de aanstaande werkgever van Nyck de Vries. Zo ziet ook Helmut Marko.

Het team van AlphaTauri weet toch over het algemeen vrij goed mee te komen in de middenmoot van de koningsklasse, maar afgelopen seizoen was het huilen met de pet op bij het team van Franz Tost. Het tweede team van Red Bull reed eigenlijk bijna het hele jaar een soort van verloren rond en men wist dan ook weinig hoogtepunten te beleven. Niet meer dan eens finishten beide auto's buiten de punten en daarom is het dan uiteindelijk ook geen verrassing dat het team slechts negende werd in het constructeurskampioenschap.

Ondermaats

Uiteindelijk werden er door de naar Alpine vertrekkende Pierre Gasly en door teamgenoot Yuki Tsunoda slechts 35 schamele punten bij elkaar gesprokkeld, waardoor men hun meerdere moest erkennen in Haas met 37 punten. Volgend jaar stapt De Vries natuurlijk in naast Tsunoda en de Nederlandse coureur zal ongetwijfeld hopen volgend seizoen over een betere bolide te beschikken. Ook Marko heeft gesignaleerd dat het allemaal zwaar ondermaats was. "Ik zou zeggen dat ze ver onder hun waarde hebben gepresteerd", meent hij tegenover Auto, Motor und Sport.

Onacceptabel

Het wordt tijd om te analyseren hoe het allemaal in 2023 dus beter kan. Daar wordt in de winterstop hard aan gewerkt door Marko en consorten. "Qua potentieel, zowel technisch als financieel, is de negende plaats onacceptabel. Ze maakten veel fouten qua strategie en de auto had te weinig downforce", zegt Marko. "Op dit moment zijn we bezig de balans op te maken en kijken we naar waar we aan kunnen sleutelen", besluit de Oostenrijker.